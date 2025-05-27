Чотирьох наркоторговців затримали у Запоріжжі та Кривому Розі

Служба безпеки та правоохоронні органи Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів. Про це у вівторок, 27 травня, повідомила українська спецслужба.



Відомо, що в Україні та Польщі затримали 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Щомісячний прибуток наркосиндикату перевищував 100 тис. доларів.



Для прихованого ввезення прекурсору (специфічний хімічний елемент, який може виступати як вихідний компонент для синтезу будь-якої складної забороненої речовини, - ред.) до України фігуранти ховали його у дитячому харчуванні та кормі для тварин. Потім вони доправляли замасковані посилки своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси. Середня вага такої передачі становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів.

Після отримання контрабанди фігуранти збували частину товару через мережу дилерів, а частину залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де виготовляли амфетамін.





«Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації», – зазначають у повідомленні.



Шістьох наркоторговців затримали на території ЄС, ще чотирьох, разом з організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі. Організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне крило угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів в Україну. При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати імпорт заборонених речовин.

Слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

«Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації. Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС», – додають у дописі.

Нагадаємо, 23 травня оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції затримали у Львові організатора наркотрафіку Павла Лєбедєва та двох його спільників. Лідер угруповання запропонував правоохоронцям 18 тис. доларів за невтручання у наркобізнес.