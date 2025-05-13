Щомісяця мережа лабораторій виготовляла 700 кг наркотиків

Національна поліція викрила організоване угруповання, що виготовляло і постачало психотропні речовини у всі регіони України. Зокрема, лабораторії працювали і на заході України. Ідеться про виготовлення та розповсюдження альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Представники мережі створили лабораторії та склади по всій Україні, де виготовляли, фасували та зберігали наркотики. Щомісяця у лабораторіях виготовлялося 700 кг наркотиків, що на чорному ринку може коштувати 300 млн грн.

У вівторок, 13 травня, поліцейські департаменту боротьби з наркозлочинністю разом з колегами із 13-ти областей затримали організатора мережі та 66 її учасників. Ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів.

Фото національної поліції

Представників мережі затримали і на заході України – у Львівській, Волинський, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також поліція провела затримання у Києві і на Київщині, в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

До справи залучені Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України.



Під час обшуків у справі вилучено майже 200 кг мефедрону, 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів. Слідчі дії тривають.