Наркоторговці намагалися перенести психотропів на 7 млн грн

Українські та молдовські правоохоронці провели спецоперацію з ліквідації контрабандного каналу постачання наркотиків. Небезпечний психотроп Alpha-PVP до Молдови перевозили три жінки, які прив’язували його до тіла. Поліцейські затримали організатора каналу та його спільників і вилучили 12 кг наркотиків.

Організував наркотрафік з України в Молдову 26-річний молдаванин, який залучив до нелегального бізнесу ще сімох спільників – чоловіків та жінок віком від 21 до 26 років, повідомили в Національній поліції в п’ятницю, 9 травня.

«Психотропи учасники наркобізнесу отримували на території України та переміщували через державний кордон. Транспортували наркотики троє жінок, маскуючи заборонену продукцію під одягом. Надалі вже на території Молдови “товар” забирали інші члени злочинної групи», – йдеться в повідомленні поліції.

Жінки, переїхавши кордон через пункти пропуску, потім прикопували пакунки з наркотиками біля дерев, або електричних стовпів. Після того їх спільники зі сторони Молдови забирали ці наркотики на реалізацію через Telegram-канал та онлайн-магазин.

7 квітня на території Молдови під час трансферу психотропів орендованим автомобілем поліцейські зупинили транспортний засіб та затримали трьох зловмисників. Ними виявилися очільник угруповання, його спільник та жінка, яка виконувала роль кур’єра. Під час особистого обшуку на тілі та в особистих речах зловмисників виявили 5 кг Alpha-PVP. Крім того, молдовські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, за результатами яких виявили та вилучили ще 7 кг психотропів, ваги, мобільні телефони та готівку.

Загалом за результатами спецоперації із незаконного обігу вилучено 12 кг психотропної речовини Alpha-PVP. Вартість вилученої наркопродукції за цінами «чорного» ринку перевищує 7 мільйонів гривень.

Наразі, згідно з рішенням суду Республіки Молдова шістьох учасників злочинного угруповання взято під варту на 30 діб, ще двоє підозрюваних перебувають під слідством на волі. Досудове розслідування здійснюють правоохоронні органи Молдови.