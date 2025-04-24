Членам злочинної групи загрожує до 12 років в'язниці

Поліцейські ліквідували контрабандний канал постачання психотропів із Молдови до України, які наркоторговці завозили під виглядом біологічних добавок для схуднення. До організації виявилися причетні жителька Хмельниччини та громадянин Молдови. Вони разом зі спільниками перевозили поза прикордонними пунктами пропуску великі партії ліків для схуднення. Однак експертиза встановила, що в пігулках містяться психотропи. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 7,2 млн грн.

Викрити міжнародне злочинне угруповування українським поліцейським вдалося з допомогою правоохоронних органів Республіки Молдова та із взаємодією Європолу, повідомили в поліції України в четвер, 24 квітня.

Правоохоронці встановили, що контрабандний бізнес на психотропах організувала 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. До свого «бізнесу» вони залучили ще вісьмох спільників. «Жінка сама керувала діяльністю усіх спільників та проводила облік препаратів із вмістом психотропної речовини. Чоловік, своєю чергою, відповідав за перевезення ящиків з пігулками Молдовою, а також Україною – після їх ввезення на територію держави поза митним контролем», – повідомили в поліції.

Інші члени групи забезпечували контрабанду психотропів під виглядом біологічно активних добавок через державний кордон України. Завозили наркопродукцію в обхід митного контролю або з приховуванням від нього. Надалі їх спільники закуповували товар гуртовими партіями та збували всередині країни.

«Психотропну продукцію зловмисники реалізовували через інтернет в одному із месенджерів та різноманітних маркетплейсах. Речовини рекламували як БАДи для схуднення. Доставляли посилки з психотропними пігулками “покупцям” у різні регіони України, використовуючи послуги одного з поштових операторів», – йдеться в повідомленні поліції.

Після затримання зловмисників правоохоронці провели одночасні обшуки на території обох держав. В Україні поліцейські здійснили 28 обшуків на території Вінницької, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей та в Києві. Обшукували помешкання, місця роботи та в автомобілях. Під час цих обшуків правоохоронці виявили склад психотропів. Зокрема, вилучили понад 160 тисяч пігулок в складі яких була психотропна речовина, також комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки, фіскальні чеки, «чорнові» записи, майже 130 тис. грн готівкою та 3 автомобілі.

Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку складає понад 7,2 млн грн. Слідчі поліції оголосили десятьом затриманим підозри. Зокрема за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.