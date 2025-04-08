Наркотики передали на експертизу для встановлення виду психотропу

У Тернополі 15-річна школярка принесла в навчальний заклад наркотики. Підозрілий пакунок виявили інспекторка Служби освітньої безпеки. Наразі правоохоронці встановлюють, де неповнолітня взяла психотроп і з якою метою його зберігала.



Подія трапилася в одній зі шкіл Тернополя. Інспекторці Служби освітньої безпеки, яка працює в навчальному закладі повідомили школярі, що одна з учениць ймовірно принесла на уроки заборонені речовини, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 8 квітня.



«Під час перевірки поліцейська виявила у 15-річної дівчини поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази і відправила їх на дослідження», – зазначили в поліції.

Правоохоронцям неповнолітня наразі не розповіла де взяла і для чого принесла психотропні речовини до школи. Поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 51 тис. грн або виправні роботи строком до двох років, або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк. Також на батьків неповнолітньої склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Дорослі також сплатять штраф в розмірі до 1700 грн.



