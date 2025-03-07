В зловмисника виявили одяг, статуетки, книги з нацистською символікою

Поліцейські Тернопільщини спільно з працівниками СБУ викрили 21-річного чоловіка в продажі особливо небезпечних наркотиків. Під час обшуку в зловмисника знайшли також і речі з нацистською символікою. Тернополянину оголосили про підозру за поширення нацистської символіки, що заборонено законодавством, та збут наркотиків. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Під час розслідування співробітники СБУ спільно з дільничними та слідчими Тернопільського райуправління поліції встановили, що 21-річний мешканець області займався збутом заборонених речовин в Тернополі. Він робив це через оголошення в одному з Telegram-каналів.

Правоохоронці затримали чоловіка і в його помешканнях провели обшук. «Під час обшуку правоохоронці вилучили 45 фасованих поліетиленових пакетів та банку із кристалічною речовиною, схожою на психотропний засіб Альфа-PVP загальною вагою майже 600 грамів», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 7 березня.

Також у нього виявили речі із зображенням нацистської символіки: статуетки, картини, годинники, прапори, військову форму. Крім цього, серед вилученого – кастети та ножі. Всі речові докази поліцейські направили на експертизу.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 436-1 КК України (Виготовлення, поширення символіки нацистського режиму) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення наркотиків в особливо великих розмірах). Відповідно до інкримінованих статей 21-річному зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі Тернопільський міськрайонний суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Також поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановлюють місце та осіб, причетних до виготовлення нацистської символіки.