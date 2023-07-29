Буський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Росії Олексію Мельникову, який колекціонував значки, печатки і різні предмети із нацистською і комуністичною символікою. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, упродовж 2016-2020 року на території Золочівського району Олексій Мельников незаконно знаходив патронів, розкомплектовував її та отримав 237,4 грам пороху, який незаконно зберігав в себе вдома. Крім цього, впродовж 2020-2022 років Олексій Мельников зберігав 95 аркушів паперу із зображенням нацистської символіки, пачки з-під сигарет із зображення орла, що тримає ногами свастику, блок сигарет із аналогічною нацистською символікою, силіконові і пластмасові значки з зображенням націонал-соціалістичної та комуністичної символіки, а також печатки і значки у вигляді свастики.

У суді Олексій Мельников свою провину не визнав, зазначивши, що колекціонує нацистські символи, щоб використати їх у військово-історичних відтвореннях. Із цією ж метою він зберігав порох із патронів, щоправда зазначив, що частину пороху йому підкинули.

Враховуючи обставини справи, суддя Буського райсуду Борис Журибіда визнав Олексія Мельникова винним у незаконному поводженні зі зброєю та пропаганді війни й призначив 4 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши вирок на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.