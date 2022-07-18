Бориславський міський суд Львівщини засудив 73-річного пенсіонера з Борислава Володимира Л. за прославляння забороненої в Україні комуністичної ідеології. Йому призначили рік випробувального терміну.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець Санкт-Петербурга, який тепер мешкає в Бориславі, Володимир Л. у період із 19 січня до 29 березня поширював на своїй сторінці у Facebook комуністичну символіку, зокрема серп і молот на фоні червоного прапора, герб СРСР та гасла радянських посадовців.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 ККУ (поширення та публічне використанні символіки комуністичного режиму). В суді Володимир Л. свою провину визнав та уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою.

11 липня суддя Бориславського міського суду Світлана Ткачова визнала Володимира Л. винним у поширенні комуністичної символіки та призначила йому три роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши вирок на рік випробувального терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.