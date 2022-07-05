Прийнято рішення у справі заборони КПУ, яка тягнулася в судах з 2014 року

У вівторок, 5 липня, Восьмий апеляційний адміністративний суд, розглянувши позови Мін’юсту, заборонив діяльність ще двох проросійських партій – Комуністичної партії України та партії «Щаслива Україна», конфіскувавши їхнє майно в дохід держави. При цьому суд завершив справу щодо припинення реєстрації КПУ, яка тягнулася у судах ще з 2014 року.

«Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України. Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», – йдеться у повідомленні на сторінці суду у Facebook.

Аналогічне рішення суд прийняв щодо політичної партії «Щаслива Україна». Повний текс рішень про заборону партій наразі не оприлюднений.

Комуністична партія України була зареєстрована у 1993 році, її лідером був Петро Симоненко.

Ще у 2014 році міністерство юстиції та Державна реєстраційна служба звернулися до Окружного адміністративного суду Києва про заборону Комуністичної партії України. У грудні 2015-го цей суд завершив розгляд справи про заборону діяльності партії, задовольнивши позов у повному обсязі. Проте КПУ подала численні апеляційні скарги у цій справі. Оскільки рішення про заборону КПУ не набрало законної сили, вона дотепер продовжувала перебувати в державному реєстрі політичних партій.

У лютому 2022 року Київський окружний адміністративний суд поновив провадження у справі про заборону КПУ, а 5 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив 12 проросійських партій, серед який ОПЖЗ, «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.