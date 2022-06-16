Проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії на початку травня, а зараз суд заборонив діяльність його партії

У четвер, 16 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність «Партії Шарія», частково задовольнивши адміністративний позов Міністерства юстиції України. Раніше цей суд заборонив вісім інших проросійських партій.

Суд також вирішив передати майно, кошти та інші активи «Партії Шарія», її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді, повідомив у Facebook керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.

Колегія суддів відмовила журналістам бути присутніми на судовому засіданні у цій справі. Участь у судовому засіданні мав брати представник партії, однак він не вийшов на онлайн зв’язок.

Анатолій Шарій — відеоблогер із українофобними поглядами, який у своїх відео критикував українську владу, мову, символіку. Він втік з України у 2012 році після того, як влаштував стрілянину у Макдональдсі.

Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради влітку 2019 року. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

У лютому 2020 року Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян. На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

Його оголосили у державний розшук. Згодом Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді блогера. Під арешт потрапили нерухомість в Іспанії і кілька банківських рахунків. На початку травня цього року правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом Мін’юсту заборонив вісім проросійських партій – «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Соціалістична партія України, «Ліва опозиція». На розгляді в суді ще п'ять позовів – щодо заборони партій «Опозиційна платформа – За життя», «Прогресивна соціалістична партія України», «Союз лівих сил», Рабітнича партія України (марксистсько-ленінська), «Русь єдина».