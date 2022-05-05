Анатолій Шарій відомий своєю антиукраїнською діяльністю

Правоохоронні органи Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють в державній зраді. Про це повідомили в СБУ.

Затримання відбулося 4 травня завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

У відомстві зазначили, що це затримання є черговим свідченням того, «що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним».

СБУ нагадало, що підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (Державна зрада) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Також є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

«Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру», – йдеться у повідомленні.

Наразі продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

Як пише «Укрінформ» з посиланням на представника президента у Конституційному суді Федора Веніславського, Шарія з часом передадуть в Україну і його притягне до відповідальності український суд.

«Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних тяжких злочинів на території України. Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами», – сказав Веніславський.

Водночас він зауважив, що всі західні європейські країни є демократичними і дуже ретельно стежать за дотриманням правових процедур. Адвокати Шарія оскаржуватимуть звинувачення, і тому сподіватися, що Шарій вже завтра буде в Україні – занадто оптимістично.

«Але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, - в мене сумнівів також немає», – додав Веніславський.

Хто такий Анатолій Шарій і чому він у розшуку

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube – сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія – з Росії.

Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради в літку 2019 року. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян 16 лютого 2020 року. На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.