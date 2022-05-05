Анатолія Шарія 4 травня затримали іспанські правоохоронці

Іспанський суд відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд. Про це повідомляє El Pais.

Суд відпустив підозрюваного в держзраді Шарія, доки Україна не подасть запит про його екстрадицію. За інформацією видання, суддя заборонив блогеру залишати країну, в нього забрали паспорт і зобов’язали кожні 15 днів з’являтися в найближчому суді.

За даними El Mundo, Україна має 40 днів на те, щоб подати запит про екстрадицію Шарія. Сама процедура екстрадиції може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Іспанські та українські правоохоронці наразі не коментували повідомлення ЗМІ про запобіжний захід для Шарія.

Нагадаємо, що 4 травня правоохоронні органи Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють в державній зраді.

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Також є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.