Анатолію Шарію було повідомлено про підозру в державній зраді і порушенні рівноправності громадян

Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Під арешт потрапили нерухомість в Іспанії і кілька банківських рахунків, повідомив головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

«Сьогодні Печерський суд наклав арешт на майно пропагандиста Анатолія Шарія, який фінансується Російською Федерацією, який виконує інформаційні замовлення проти України», – написав журналіст у Facebook.

За його словами, арешт накладено на такі об'єкти, які придбав Шарій на російські гроші:

вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Шарію Анатолію;

житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Шарію Анатолію;

банківські рахунки в іспанському «Caixabank» (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;

банківський рахунок в російському «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;

банківський рахунок в «East-West United Bank S.A.» (Адреса головного офісу: Бульвар Йосифа ІІ, 10, L - 1840, Люксембург).

Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю в «Hsbc Bank Canada» (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада.

Як інформував ZAXID.NET, Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата.

Хто такий Анатолій Шарій і чому він у розшуку?

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube – сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія – з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

16 лютого 2020 року Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян.

На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.