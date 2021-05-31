Анатолій Шарій отримав статус біженця у Литві в 2012 році

Литва позбавила українського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, статусу біженця, повідомила у понеділок, 31 травня, «Європейська правда» з посиланням на джерело, якому відомо про перебіг процесу. Шарій отримав статус біженця у 2012 році.

«Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича», – зазначив співрозмовник «Європейської правди».

За його словами, статус біженця має таку особливість, що його дуже складно позбавити. Однак, 10 травня 2021 року Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон ґрата.

Як повідомила агенція РБК-Україна, одразу після того, як Лтива позбавила Шарія статусу біженця, його адвокати зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали. За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві. Проте литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення – малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.

Як пише «Цензор.НЕТ», зараз Шарій інсценує так звані мітинги-протести «українців-патріотів» біля його житла в Іспанії. Ці акції супроводжуються «погрозами» на його адресу. Таку ситуацію Шарій хоче використовувати, щоб отримати статус біженця в Іспанії, наголошується в публікації.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що його переслідує режим тодішнього президента України Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді й порушенні рівноправності громадян.