Фракція ОПЗЖ налічувала в парламенті 44 депутатів

Розташований у Львові Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ). Судове засідання відбувалося в понеділок, 20 червня в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн, повідомило «Радіо Свобода».

«Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», – повідомила прес-служба суду

У представників ОПЗЖ є 20 днів для оскарження цього рішення у Верховному суді. За даними руху «Чесно», «Опозиційна платформа – За життя» стала першою із заборонених партій, яка намагалася захищати свої інтереси під час судового розгляду справи.

«Через те, що суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду», – зазначили у «Чесно».

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени, а згодом сама фракція припинила свою діяльність.

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко.

Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, долучилися до депутатської групи «Відновлення України» 24 травня.

1 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, у якому пропонують законодавчо ухвалити механізм, який би дозволив усунути екс-депутатів ОПЗЖ від роботи в парламенті.

3 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності проросійських партій. 14 травня цей закон підписав президент Володимир Зеленський.

ОПЗЖ стала десятою проросійською партією, яку заборонив Восьмий апеляційний адмінсуд. Перед цим він заборонив дев’ять партій, останньою з яких стала «Партія Шарія».