До початку широкомасштабної війни Росії проти України парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів

Фракція «Опозиційна платформа – За життя» - у Верховній Раді офіційно перестала існувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка.

«Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідована. П’ята колона йде слідом за хазяйським військовим кораблем», – повідомив Гончаренко.

Раніше у коментарі «Радіо Свобода» співголова ОПЗЖ Юрій Бойко повідомляв, що ті депутати, які залишались у фракції «Опозиційна платформа – За життя», створять депутатську групу.

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що через повномасштабну війну Росії проти України рішенням РНБО призупиняється діяльність політичних партій, які мають зв’язки з РФ. Серед них ОПЗЖ, Партія Шарія, Опозиційний блок, Наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо. 3 травня, Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності проросійських партій. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

14 квітня стало відомо, що про вихід з фракції ОПЗЖ повідомили ще два депутати: Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя» виключили Іллю Киву, а потім позбавили депутатського мандата.

14 квітня діяльність ОПЗЖ у парламенті було припинено.