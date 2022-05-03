Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності проросійських партій

У вівторок, 3 травня, Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності проросійських партій. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів. Про результати голосування повідомив народний депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

«Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1)», – написав Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що за відповідне рішення проголосували 330 депутатів. Він опублікував фото із результатами голосування. Також він зазначив, що за ухвалення цього законопроекту проголосували 17 колишніх депутатів ОПЗЖ: 12 депутатів із нової групи «Платформа за життя та мир» та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз є позафракційними.

Результати голосування за законопроект №7172-1 (фото Ярослава Железняка)

Як інформує 24 канал, під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Зазначимо, що законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій» (№7172-1), який визначає процедуру заборони партій, що мають антиукраїнський характер, депутати ухвалили у першому читанні під час закритого пленарного засідання 1 квітня

На офіційному сайті парламенту наразі немає інформації про ухвалення цього закону. Але зазначено, що сьогодні депутатам було надано порівняльну таблицюдо другого читання.

Нагадаємо, 20 березня РНБО припинила діяльність усіх проросійських партій в Україні. Зокрема йдеться про такі партії: «Опозиційна платформа – За життя»; «Партія Шарія»; «Наші»; «Опозиційний блок»; «Ліва опозиція»; «Союз лівих сил»; «Держава»; «Прогресивна соціалістична партія України»; «Соціалістична партія України»; «Соціалісти»; «Блок Володимира Сальдо». А 14 квітня у Верховній Раді за рішенням РНБО припинили діяльність фракції «Опозиційна платформа – За життя».