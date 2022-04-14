У Верховній Раді 14 квітня оголосили про призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа — За життя». Про це повідомляє «Радіо свобода».

Відповідне рішення було оголошене під час закритого пленарного засідання парламенту 14 квітня.

Народний депутат Олексій Мовчан уточнив, що ОПЗЖ призупиняє свою діяльність за рішенням Ради з нацбезпеки та оборони.

20 березня РНБО призупинило будь-яку діяльність в Україні політичних партій, які мають зв'язки з Росією. Йшлося, зокрема, і про ОПЗЖ. Сьогоднішнє рішення натомість стосується фракції, а не партії.

Після цього, голова фракції Юрій Бойко заявив, що депутати ОПЗЖ створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції.