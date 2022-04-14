У Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ
ОПЗЖ призупиняє свою діяльність за рішенням Ради з нацбезпеки та оборони
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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У Верховній Раді 14 квітня оголосили про призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа — За життя». Про це повідомляє «Радіо свобода».
Відповідне рішення було оголошене під час закритого пленарного засідання парламенту 14 квітня.
Народний депутат Олексій Мовчан уточнив, що ОПЗЖ призупиняє свою діяльність за рішенням Ради з нацбезпеки та оборони.
20 березня РНБО призупинило будь-яку діяльність в Україні політичних партій, які мають зв'язки з Росією. Йшлося, зокрема, і про ОПЗЖ. Сьогоднішнє рішення натомість стосується фракції, а не партії.
Після цього, голова фракції Юрій Бойко заявив, що депутати ОПЗЖ створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції.
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