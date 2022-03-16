Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони виготовлення та поширення пропаганди. Мова йде про матеріали, спрямовані на пропагування дій держави-агресора. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законом заборонено виправдовувати, визнавати правомірною чи заперечувати збройну агресію Росії проти України. Зокрема, її не можна представляти як «внутрішній конфлікт», «громадянський конфлікт», «громадянську війну» та заперечувати тимчасову окупацію частини території України.

Крім того, заборонено прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати «ополченцями» і «ввічливими людьми» та «повстанцями».

Закон також передбачає заборону діяльності громадських об'єднань та політичних партій, винних у порушенні цих заборон. Впровадження заборон відбуватиметься у судовому порядку, а відповідальність за порушення закону буде кримінальною.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, що з вівторка, 15 березня, в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Якщо дії колаборантів призведуть до загибелі інших людей, їм загрожує довічне ув'язнення.