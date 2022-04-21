У Верховній Раді створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир», у яку ввійшли депутати фракції «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ), яка призупинила діяльність. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на народних депутатів.

Депутатську групу «Платформа за життя та мир» очолив Юрій Бойко, який є співголовою фракції ОПЗЖ. Також до складу групи увійшли: Олег Волошин, Юрій Загородній, Володимир Кальцев, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Королевська та ніші. Загалом йдеться про 25 депутатів.

Нагадаємо, 14 квітня У Верховній Раді оголосили про призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа — За життя» за рішенням РНБО через зв'язки з Росією.

Додамо, що багатьох членів партії ОПЗЖ у місцевих радах різних міст України постійно викривають на співпраці з Росією. Так, нещодавно за антиукраїнську діяльність в Одесі затримали керівника фракції ОПЗЖ з Маріуполя. І саме депутат від ОПЗЖ дозволив російським окупантам зайти в Ізюм на Харківщині.