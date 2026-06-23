Перше підвищення мінімальної зарплати - вже незабаром

Кабінет міністрів України схвалив бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Що це таке і що документ говорить про розмір мінімальної зарплати, читайте на ZAXID.NET.

Що таке бюджетна декларація уряду

Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики та основні індикативні показники державного бюджету на наступні три роки.

Це такий дороговказ для держави та громад, що дозволяє бачити фінансові перспективи та стратегічні цілі на кілька років вперед, а не лише на поточний рік. Бюджетна декларація дозволяє узгодити економічну та фінансову політику, встановити межі доходів і видатків, граничні показники.

Серед іншого, бюджетна декларація визначає орієнтовний рівень мінімальної зарплати в Україні. Саме від цього показника залежить багато різних виплат, податків, деякі штрафи тощо.

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Мінімальна зарплата в Україні зросте

У минулорічній бюджетній декларації ішлося про те, що в 2027 році мінімальна зарплата в Україні становитиме 9 347 грн, в 2028 році – 9 997 грн. Проте в новій бюджетній декларації, затвердженій постановою уряду від 17 червня, ідеться про вищий розмір мінімальної зарплати на наступні три роки.

Згідно з постановою уряду, мінімальна зарплата в Україні становитиме:

з 1 січня 2027 року – 9 546 грн;

з 1 січня 2028 року – 10 377 грн;

з 1 січня 2029 року – 11 114 грн.

Нагадаємо, що у 2026 році мінімальна зарплата в Україні затверджена державним бюджетом на рівні 8 647 грн.

Прожитковий мінімум зросте

В бюджетній декларації також йдеться про прогнозні розміри прожиткового мінімуму в 2027–2029 роках. Вони розраховані з урахуванням зростання темпів споживчої інфляції для відповідного року. Наразі плануються такі показники прожиткового мінімуму в Україні:

з 1 січня 2027 року – 3 559 грн;

з 1 січня 2028 року – 3 876 грн;

з 1 січня 2029 року 4 151 грн.

Зараз загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3 209 грн.

Додамо, що остаточно рівень мінімальної зарплати в Україні затверджується законом України про державний бюджет на відповідний рік.