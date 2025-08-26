В уряді перераховують показники на наступні роки

У міністерстві фінансів оновили розрахунки мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2026-2028 роки. Про це повідомляє The Page з посиланням на міністерство.

Згідно з оновленими розрахунками, мінімальна зарплата у 2026 році буде меншою, ніж передбачалося, проте незначно – 8 647 грн замість 8 688 грн.

Водночас прожитковий мінімум планується на дещо вищому рівні, ніж планувалося попередніми розрахунками – 3 209 грн замість 3 172 грн. Для окремих категорій прожитковий мінімум буде наступний:

для дітей до 6 років – 2 817 грн;

для дітей 6-18 років – 3 512 грн;

для працездатних осіб – 3 328 грн;

для людей, які втратили працездатність – 2 595 грн.

Також через зростання цін планується індексація зарплат українців – перерахунок в сторону підвищення.

Далі план збільшення мінімальної зарплати такий:

2027 рік – 9 347 грн;

2028 рік – 9 997 грн.

Додамо, що йдеться про розрахунки, а реальний розмір мінімальної зарплати в 2026 році буде відомий після ухвалення парламентом державного бюджету на наступний рік.

Мінімальна зарплата у вересні 2025 року становить 8 000 грн в місяць або 48 грн в годину. На що це впливає, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Чи зміниться мінімальна зарплата у вересні 2025 року і на що вона впливає».