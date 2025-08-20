Мінімальна оплата праці в Україні - 48 грн за годину роботи

Раніше в міністерстві фінансів розрахували, що в 2026-2028 роках є необхідність збільшити мінімальну зарплату. Розповідаємо, чи будуть зміни у розмірі виплат ще до наступного року і на що це впливає.

Мінімальна зарплата у вересні 2025 року

Закон України про державний бюджет на 2025 рік встановлює розмір мінімальної зарплати у 8 тис. грн. Згідно зі законодавством, розмір мінімальних виплат не переглядатимуть до ухвалення держбюджету на наступний рік.

Мінімальна зарплата – це оплата за просту некваліфіковану роботу. Відповідно до закону, у 2025 році гарантована зарплата працівника має становити не менше:

8 тис. грн в місячному розмірі;

48 грн в годину – при погодинній роботі.

Якщо зарплата працівника менша за мінімальну, роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала встановленому законом мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

На що впливає розмір мінімальної зарплати

Мінімальна зарплата – це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків.

Розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) використовують для розрахунку:

граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 800 грн (0,1 МЗП);

компенсацій за шкоду здоров’ю – страхові виплати;

розрахунку оплати додаткових вихідних днів;

мінімальної суми єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд – 22% від МЗП;

суми лікарняних і декретних – не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок, тобто 160 тис. грн (20 МЗП); мінімальний розмір декретних на день – 262,81 грн;

штрафів за порушення трудового законодавства;

суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 2000 грн (25% МЗП);

єдиного податку для ФОПів II групи – 1600 грн (20% МЗП);

граничного обсягу річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III групи;

мінімального статутного капіталу компаній;

податкової соціальної пільги;

оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;

процедури банкрутства.

Також розмір мінімальної зарплати впливає на розмір пенсій та їхню індексацію, стипендії для студентів, виплати допомоги від держави тощо. Окрім того, цей показник важливий для фізичних осіб підприємців, адже від нього розраховується, наприклад, військовий збір для ФОПів I і II групи, що становить 800 грн – 10% від МЗП.

Як зросте мінімальна зарплата

Згідно з розрахунками міністерства фінансів, у 2028 році мінімальна зарплата в Україні має становити 10 059 грн. Зростання по роках планується наступне:

2026 рік – до 8688 грн;

2027 рік – до 9374 грн;

2028 рік – до 10 059 грн.

Ці показники ляжуть в основу формування посадових окладів, індексації зарплат і розрахунку соціальних виплат.