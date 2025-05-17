Уряд повідомив про підвищення мінімальної зарплати в Україні
Оприлюднені розрахунки на наступні три роки
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Міністерство фінансів України оприлюднило розрахунки ключових соціальних стандартів на 2026–2028 роки, де, зокрема, ідеться про підвищення мінімальної зарплати до 10 059 грн. Про це повідомляє Главред з посиланням на документи уряду.
Згідно з розрахунками уряду, мінімальна зарплата в Україні зростатиме так:
- 2026 рік – до 8688 грн;
- 2027 рік – до 9374 грн;
- 2028 рік – до 10 059 грн.
Ці показники ляжуть в основу формування посадових окладів, індексації зарплат і розрахунку соціальних виплат. Підвищення мінімальної зарплати вплине на розміри пенсій і їхню індексацію, стипендії для студентів, виплати допомоги від держави тощо.
«Підвищення мінімальної зарплати розраховане з урахуванням інфляційних процесів та потреб забезпечення базових стандартів життя», – кажуть в міністерстві фінансів.
Очікується, що зростання допоможе частково компенсувати втрати купівельної спроможності населення, які стали наслідком війни, зниження економічної активності та інфляції.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2025 рік не йдеться про підвищення мінімальної зарплати та прив’язаних до неї соціальних виплат. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 тис. грн у місячному вимірі і 48 грн – у погодинному.
Водночас у парламенті зареєстрований законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 10,8 тис. грн вже з 1 липня 2025 року. Проте народні депутати ще не розглядали його.