Мінімальна зарплата в Україні зростатиме дуже поступово

Міністерство фінансів України оприлюднило розрахунки ключових соціальних стандартів на 2026–2028 роки, де, зокрема, ідеться про підвищення мінімальної зарплати до 10 059 грн. Про це повідомляє Главред з посиланням на документи уряду.

Згідно з розрахунками уряду, мінімальна зарплата в Україні зростатиме так:

2026 рік – до 8688 грн;

2027 рік – до 9374 грн;

2028 рік – до 10 059 грн.

Ці показники ляжуть в основу формування посадових окладів, індексації зарплат і розрахунку соціальних виплат. Підвищення мінімальної зарплати вплине на розміри пенсій і їхню індексацію, стипендії для студентів, виплати допомоги від держави тощо.

«Підвищення мінімальної зарплати розраховане з урахуванням інфляційних процесів та потреб забезпечення базових стандартів життя», – кажуть в міністерстві фінансів.

Очікується, що зростання допоможе частково компенсувати втрати купівельної спроможності населення, які стали наслідком війни, зниження економічної активності та інфляції.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2025 рік не йдеться про підвищення мінімальної зарплати та прив’язаних до неї соціальних виплат. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 тис. грн у місячному вимірі і 48 грн – у погодинному.

Водночас у парламенті зареєстрований законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 10,8 тис. грн вже з 1 липня 2025 року. Проте народні депутати ще не розглядали його.