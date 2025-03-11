Законопроєкт №8222 підтримали 259 народних депутатів

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 11 березня.

За таке рішення проголосували 259 народних депутатів. Железняк відзначив, що цей законопроєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до вимог Ukraine Facility Plan (програма фінансової підтримки України від ЄС у 2024 – 2027 роках).

Як йдеться, зарплата державного службовця складається зі сталої частини (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг) та варіативної частини (премії за результатами щорічного оцінювання та щомісячні або щоквартальні премії).

Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою. Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні зі зарплатами у приватному секторі.

Окрім того, розмір премії за рік не повинен перевищувати 30% річної оплати праці. Премія залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу.

Фонд преміювання держоргану встановлюється на рівні 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Законопроєкт № 8222 також передбачає:

встановлення мінімального посадового окладу на рівні не менше однієї мінімальної зарплати (наразі 7,5 тис. грн);

контроль за кількістю посад, щоб уникнути зайвого навантаження на бюджет;

обмеження премій та надбавок відповідно до європейських стандартів управління.

За словами Железняка, в ухваленому законопроєкті депутати підтримали правку про підвищення зарплат для співробітників Держаудитслужби. Утім, із закону вилучили положення щодо підвищення зарплат працівникам Мін’юсту, Мінфіну, Мінцифри, Мінекономіки та апарату Верховної Ради.

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк додала, що законопроєкт №8222 про реформу держслужби не вносить змін до державного бюджету і тому не передбачає підвищення зарплат чиновникам.

Зазначені зміни набудуть чинності 1 квітня 2025 року.