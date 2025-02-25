Розмір мінімальної зарплати лежить в основні багатьох показників та виплат

Мінімальна зарплата – це оплата за просту некваліфіковану роботу. Окрім того, це база для розрахунку багатьох ставок та виплат в Україні. Яких саме та який розмір мінімалки у березні 2025 року, розповідає профільний сайт 7eminar.

Мінімальна зарплата в березні 2025 року

Відповідно до закону України «Про державний бюджет» на 2025 рік, гарантована зарплата працівника має становити не менше:

8000 грн в місячному розмірі;

48 грн в годину – при погодинній роботі.

Цей рівень державної гарантії встановлений на весь 2025 рік і змінюватися не буде.

Проте у випадку зарплати менше за мінімальну роботодавець повинен зробити доплату, щоб зарплата відповідала встановленому мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

Нарахування для працівників, окрім зарплати

Розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) використовують для розрахунку:

граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 800 грн (0,1 МЗП);

компенсацій за шкоду здоров’ю – страхові виплати;

розрахунку оплати додаткових вихідних днів.

Максимальна і мінімальна сума ЄСВ

До розміру мінімальної зарплати в Україні також прив’язаний єдиний соціальний внесок, що сплачується в Пенсійний фонд. Ставка ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати. Сума ЄСВ, яку потрібно сплачувати щомісяця, становить:

мінімальна – 1760 грн (від МЗП 8000 грн);

максимальна – 35,2 тис. грн (від максимальної величини бази нарахування ЄСВ у 20 МЗП).

ЄСВ з мінімальної зарплати визначається лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не є особами з інвалідністю.

Розрахунок лікарняних і декретних виплат

Сума лікарняних та декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок – 160 тис. грн (20 МЗП). Мінімальний розмір декретних в розрахунку на 1 день для основних працівниць становить 262,81 грн.

Штрафи за порушення трудового законодавства

Від рівня мінімальної зарплати залежать і розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Наприклад:

за неоформленого працівника – 80 тис. грн (10 МЗП) за кожного;

за порушення мінімальних гарантій – 16 тис. грн (дві МЗП);

порушення інших вимог законодавства – 8000 тис. грн (одна МЗП).

Раніше ZAXID.NET писав про штрафи для ФОПів у 2025 році. Більше про це читайте в матеріалі «За що і на скільки штрафуватимуть ФОПів у 2025 році: перелік і суми».

Інші показники, що залежать від мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати враховують під час:

розрахунку суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 2000 грн (25% МЗП);

єдиний податок для ФОПів II групи – 1600 грн (20% МЗП);

граничний обсяг річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III групи;

розрахунку мінімального статутного капіталу компаній;

розрахунку податкової соціальної пільги;

оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;

процедури банкрутства.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні також не буде підвищення соціальних виплат і пенсій. Проте в березні відбудеться щорічна індексація пенсій.