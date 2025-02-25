Якою буде мінімальна зарплата в березні та на що вона впливає
Мінімальна зарплата – це оплата за просту некваліфіковану роботу. Окрім того, це база для розрахунку багатьох ставок та виплат в Україні. Яких саме та який розмір мінімалки у березні 2025 року, розповідає профільний сайт 7eminar.
Мінімальна зарплата в березні 2025 року
Відповідно до закону України «Про державний бюджет» на 2025 рік, гарантована зарплата працівника має становити не менше:
- 8000 грн в місячному розмірі;
- 48 грн в годину – при погодинній роботі.
Цей рівень державної гарантії встановлений на весь 2025 рік і змінюватися не буде.
Проте у випадку зарплати менше за мінімальну роботодавець повинен зробити доплату, щоб зарплата відповідала встановленому мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.
Нарахування для працівників, окрім зарплати
Розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) використовують для розрахунку:
- граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 800 грн (0,1 МЗП);
- компенсацій за шкоду здоров’ю – страхові виплати;
- розрахунку оплати додаткових вихідних днів.
Максимальна і мінімальна сума ЄСВ
До розміру мінімальної зарплати в Україні також прив’язаний єдиний соціальний внесок, що сплачується в Пенсійний фонд. Ставка ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати. Сума ЄСВ, яку потрібно сплачувати щомісяця, становить:
- мінімальна – 1760 грн (від МЗП 8000 грн);
- максимальна – 35,2 тис. грн (від максимальної величини бази нарахування ЄСВ у 20 МЗП).
ЄСВ з мінімальної зарплати визначається лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не є особами з інвалідністю.
Розрахунок лікарняних і декретних виплат
Сума лікарняних та декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок – 160 тис. грн (20 МЗП). Мінімальний розмір декретних в розрахунку на 1 день для основних працівниць становить 262,81 грн.
Штрафи за порушення трудового законодавства
Від рівня мінімальної зарплати залежать і розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Наприклад:
- за неоформленого працівника – 80 тис. грн (10 МЗП) за кожного;
- за порушення мінімальних гарантій – 16 тис. грн (дві МЗП);
- порушення інших вимог законодавства – 8000 тис. грн (одна МЗП).
Раніше ZAXID.NET писав про штрафи для ФОПів у 2025 році. Більше про це читайте в матеріалі «За що і на скільки штрафуватимуть ФОПів у 2025 році: перелік і суми».
Інші показники, що залежать від мінімальної зарплати
Розмір мінімальної зарплати враховують під час:
- розрахунку суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 2000 грн (25% МЗП);
- єдиний податок для ФОПів II групи – 1600 грн (20% МЗП);
- граничний обсяг річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III групи;
- розрахунку мінімального статутного капіталу компаній;
- розрахунку податкової соціальної пільги;
- оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;
- процедури банкрутства.
Нагадаємо, у 2025 році в Україні також не буде підвищення соціальних виплат і пенсій. Проте в березні відбудеться щорічна індексація пенсій.