У листопаді 2024 року Верховна рада ухвалила за основу законопроєкт №12209, що стосується реформи соціального страхування. Ідеться про людей, які втратили працездатність через травми та професійні захворювання. Втілити реформу планують у 2026 році, та вже зараз про неї поширюються міфи.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що передбачає реформа і яка філософія лежить в її основі. ZAXID.NET пропонує основні тези з пресконференції Дарії Марчак, що відбулася 17 січня в Українському кризовому медіацентрі.

Бідність, що стимулює корупцію

Сьогодні у випадку втрати працездатності через травму або захворювання людина може перебувати на оплачуваному лікарняному 120 днів. Зі 121-го дня роботодавець має право її звільнити. Отримати допомогу від держави така людина може лише після набуття статусу людини з інвалідністю.

«Уявіть одиноку матір, яка отримала важку травму на виробництві. Наприклад, складні відкриті переломи. За 120 днів – 4 місяці – вона не змогла повністю реабілітуватися і повернути повну працездатність. Якщо роботодавець звільнить її, вона залишиться без здоров’я, без доходу, без підтримки», – розповідає Дарія Марчак про те, як працює система соціального страхування сьогодні.

Єдине, що може допомогти в такій ситуації, це статус людини з інвалідністю, що сприяло корупції в МСЕКах, додає урядовиця.

Якщо людині потрібно продовжити лікування та реабілітацію після того, як спливли чотири місяці, це відбувається за її власний рахунок – якщо є заощадження. Коли ж в людини немає ані грошей, ані підтримки, вона вимушена повертатися на роботу недолікованою, щоб не втратити дохід.

Окрім того, що це погано впливає на здоров’я і продуктивність зараз, це може призвести до набуття інвалідності в майбутньому, говорить Дарія Марчак.

«Так економіка втрачає людський потенціал – людину, яка платить податки. Натомість їй потрібно надавати фінансову допомогу. Ресурси держави – обмежені, а таких людей стає всі більше. А потім ми обурюємось через низькі пенсії і соцвиплати», – пояснює урядовиця.

Що пропонує реформа соціального страхування

Законопроєкт №12209 пропонує кардинально змінити підхід до підтримки людини, яка втратила працездатність. Мета реформи – створити такі умови, коли якомога більше людей зможуть після травми чи хвороби повернутися на ринок праці та бути економічно активними.

По-перше, Мінсоцполітики пропонує продовжити граничний термін перебування на оплачуваному лікарняному до 14-ти місяців, якщо в цьому є потреба і так вирішила медична команда, що опікується людиною.

По-друге, ще на етапі лікування чи реабілітації – до набуття статусу людини з інвалідністю – людина зможе отримувати соціальні послуги від держави.

«Уявіть той же приклад з одинокою мамою з важкою травмою. Їй та дитині потрібен догляд, допомога у веденні господарства тощо. Також їй можуть бути потрібні засоби реабілітації чи протезування. Якщо медична команда повідомляє нам про це, то ми одразу надаємо все необхідне», – розповідає про реформу Дарія Марчак.

Така допомога зі сторони держави допоможе людині повністю відновитися, якщо це дозволяє травма, не втратити дохід у випадку тимчасової непрацездатності і повернутися до роботи.

Якщо ж травма або хвороба людини призвели до того, що вона не може повернутися на попереднє місце роботи або ж надалі працювати за своєю спеціальністю, до супроводу долучатимуть Державну службу зайнятості (ДСЗ). Це відбуватиметься ще на етапі перебування людини на лікарняному на основі висновків медиків.

«Тоді потрібно вирішувати, чи може людина працювати на попередній роботі, якщо ми допоможемо роботодавцю адаптувати її робоче місце, чи можливо перевести її на іншу посаду, на іншу роботу. Це потрібно зробити до того моменту, коли завершиться реабілітація, щоб людина одразу могла працювати», – пояснює Дарія Марчак.

Мінсоцполітики пропонує також збільшити термін, впродовж якого можна отримувати допомогу по безробіттю, до 12-ти місяців замість трьох, що є зараз. Рішення про це має ухвалити уряд.

Третя зміна, що пропонує законопроєкт №12209, полягає в суттєвому збільшенні виплат у випадку втрати людиною працездатності. Ідеться про 100% від середньої зарплати по Україні.

Сьогодні така людина, говорить Дарія Марчак, отримує виплату, що в кращому випадку становить 40% від зарплати. І лише після того, як оформить інвалідність. 98% людей з інвалідністю внаслідок травми на виробництві, каже заступниця міністра соціальної політики, отримують сьогодні 3651 грн, деякі – 5300 грн.

«Це не ті гроші, на які можна прожити. До того ж, людині може бути потрібен догляд, медикаменти. Часто комусь з родичів, якщо такі є, доводиться звільнятися з роботи, щоб доглядати людину. Так родина втрачає ще одне джерело доходу, а держава – економічно активних людей», – пояснює проблему Дарія Марчак.

Коли людина може повернутися до роботи, але набуті обмеження не дозволяють їй заробляти стільки ж, скільки раніше, держава буде компенсувати різницю в доходах людині до травми і після.

Звідки така щедрість?

Збільшення виплат через втрату працездатності, за підрахунками Мінсоцполітики, не потребуватиме суттєво більшого ресурсу, ніж зараз, якщо більшість людей зможуть повертатися до роботи і платити податки, заробляти та витрачати гроші, повноцінно жити. Тобто це – інвестиція в людський потенціал.

«Якщо зі мною особисто щось станеться, я хочу, щоб держава допомогла мені швидко і надала все необхідне, щоб я відновила працездатність. Сьогодні система така, що держава кине мене на першому етапі, а потім платитиме мені все життя, але трошечки. Це нелогічно», – каже Дарія Марчак.

Проте наразі є питання, чи може держава забезпечити якісні компенсатори тим, хто втратив працездатність: ідеться про безбар’єрність, реабілітацію, про різні види протезів безоплатно, навчання тощо.

«Тут багато завдань для держави. Але в проєкті закону прописано – якщо держава не впоралась з компенсаторами, то вона забезпечує людину повною страховою виплатою – 100% від середньої зарплати», – говорить урядовиця.

Повернути людину до роботи – це стратегічне завдання, досягнути якого вимагають наша економічна та демографічна ситуація та воєнна реальність. Зараз, говорить Дарія Марчак, в Україні доступ до ринку праці мають лише 16% людей з інвалідністю. Міжнародний показник – це щонайменше 50%.

«Це означає, що ми дискримінуємо людей з інвалідністю на ринку праці, мало робимо для них. Якомога більше людей з обмеженнями здоров’я мають бути незалежними від підтримки держави, ходити на роботу, в театр, спортзал і куди хочуть», – коментує статистику урядовиця.

Окрім того, держава має вирішити ще одну проблему – перекваліфікацію працівників відповідно до вимог ринку. Адже, говорить Дарія Марчак, є багато людей, які шукають роботу, і так само багато роботодавців, які не можуть знайти працівників. Їх треба «заметчити», щоб економіка України мала ресурс для відновлення.

Хто визначатиме рівень працездатності

Раніше ступінь працездатності людини визначали вже ліквідовані медико-соціальні експертні комісії. Впродовж 2025 року і до впровадження реформи соціального страхування це робитимуть експертні команди з оцінки повсякденного функціонування людини.

Коли реформа запрацює, оцінку проводитимуть більш фахові команди, створені на основі міжнародної практики, говорить Дарія Марчак. Ці фахівці визначатимуть, чи може людина повернутися до попередньої роботи, чи потрібна адаптація робочого місця, нова спеціальність тощо.

Важливо, що оцінка буде дистанційною і знеособленою, щоб уникнути корупції. Також ці команди не призначатимуть групи інвалідності – це залишається за МОЗ.

Під час перебування в медичному закладі людина заповнюватиме анкету – де працювала, що їй подобається або ні, тощо. Медики даватимуть свої висновки про її здоров’я. На основі цієї сукупної інформації експерт визначатиме, чи набуті обмеження заважатимуть людині в роботі, і якщо так, то як це компенсувати, що держава може зробити для людини.

Тут ідеться і про філософський аспект реформи, говорить урядовиця. Підхід МСЕКів був лінійним, а це – шкідливо.

«Наприклад, є дорослий чоловік, який втратив обидві ноги. Якщо він працював комбайнером, то, ймовірно, не зможе повернутися до попередньої роботи навіть після протезування. Якщо ж він айтівець, який працює віддалено, то після реабілітації і протезування цілком зможе повернутися до самостійного повноцінного життя», – пояснює Дарія Марчак.

Реформа стосуватиметься і ветеранів війни. Вони також отримуватимуть повний супровід від держави у вигляді фінансової допомоги та соціальних послуг. Єдина різниця – фінансувати їхні потреби буде державний бюджет, а не бюджет Пенсійного фонду.

Чутки – безпідставні

Дарія Марчак також зазначила, що багато хто критикує законопроєкт №12209, але не розібрався в змінах, що пропонуються. Переважно чутки стосуються тих, хто вже має встановлену інвалідність. Насправді ж так:

реформа жодним чином не стосується груп інвалідності – тут нічого не зміниться;

встановлені раніше виплати за інвалідністю будуть чинні до закінчення дії висновку МСЕК або ж довічно, якщо так визначено раніше;

у випадку встановлення інвалідності довічно, не потрібно проходити будь-яку переоцінку – всі виплати збережуться;

необхідну допомогу – послугами, фінансово – зможе отримати кожна людина, яка втратила працездатність, а не лише та, яка має статус людини з інвалідністю.

Реформа має стартувати 1 січня 2026 року. Проте, говорить Дарія Марчак, можливий перехідний період після ухвалення законопроєкту і старт реформи з 1 липня 2026 року.