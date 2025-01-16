З початку війни зарплати українців в доларовому еквіваленті зменшились на 25%

Медіанна зарплата в Україні наприкінці 2024 року становила 20 тис. грн, у Львівській області – 22,5 тис. грн. Про це ідеться в дослідженні ринку праці від аналітиків порталу OLX.Робота.

В доларах зарплата зменшилась на чверть

За курсом наприкінці 2024 року медіанна зарплата в Україні дорівнювала 480 доларам. У 2021 році, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, медіанна зарплата в Україні становила 17,45 тис. грн, що дорівнювало 641 долару.

Тобто в гривнях зарплата за три роки зросла на 13%. Проте зарплата українців в доларовому еквіваленті зменшилась на 25%.

Аналітики наводять дані про зарплати в сусідній з Україною Польщі – там середня зарплата в гривневому еквіваленті за підсумками III кварталу 2024 року становила 83,9 тис. грн або трохи більше 2 тис. доларів. Це в чотири більше, ніж в Україні. Так само суттєво вищі за українські середні зарплати в інших країнах ЄС.

Де платять найбільше

Найвищі медіанні зарплати в Україні – у Львівській та Івано-Франківській областях: по 22,5 тис. грн станом на кінець 2024 року. Це на 29% більше, ніж рік тому. В інших західних областях медіанні зарплати теж дещо більші за показник по Україні, окрім Рівненської області.

У Чернівецькій області медіанна зарплата зросла на 34% – до 21,5 тис. грн. Ріст медіанної зарплати на 29% зафіксовано також у Хмельницькій області – до 20 тис. грн.

У Волинській області зарплата зросла на 24% – до 21,05 грн, у Рівненській – на 22% і становить 19,5 тис. грн, у Закарпатській – на 17% до 20,5 тис. грн, в Тернопільській – на 8% до 20 тис. грн.

Як зросли зарплати в різних областях за рік. Інфографіка OLX.Робота

У кого найбільше зросла зарплата

За рік найбільше – на 64 і 62% відповідно – зросла медіанна зарплата в дизайнерів (28,75 тис. грн) та SMM-менеджерів (20,25 тис. грн). Також медіанна зарплата зросла у:

майстрів з ремонту комп’ютерної техніки – на 56% (до 35 тис. грн);

в електриків – на 50% (до 30 тис. грн);

монтажників – на 48% (29,5 тис. грн).

У Львові поменшало роботи

За даними аналітиків порталу OLX.Робота, в 2024 році, в порівнянні з 2023, у Львові зменшилась кількість оголошень про вакансії – на 10%. Водночас за рік зросла кількість відгуків на вакансії – на 11%.

Для порівняння, в Києві кількість пропозицій зросла на 19%, а відгуків – зменшилась на 6%. Це означає, що в Києві працедавці пропонують роботу, але їм стало важче знайти працівників. У Львові ж люди шукають роботу, але кількість пропозцій зменшується.

По Україні загалом найбільш популярними серед пошукачів за минулий рік стали професії:

менеджер інтернет-магазину;

пакувальник на виробництві;

копірайтер;

комплектувальник;

сторож.

Найважче закрити вакансії:

аудитора;

фармацевта;

автоелектрика;

конструктора;

стоматолога.

Вразливі категорії

Західний регіон, і передусім Львівщина, пропонує людям з вразливих категорій зарплати, що вищі, ніж медіанна по Україні в певній групі. Ідеться про такі категорії і зарплати:

пенсіонери – 20 тис. грн у Львівській області (20,5 – у Волинській), 17 тис. грн – по Україні;

люди з інвалідністю – 21 тис. грн (Львівщина, Тернопілля) і 18,2 тис. грн (Україна);

жінки в декреті – 19,5 тис. грн (Львівщина) і 16,4 тис. грн (Україна);

учасники бойових дій – 22,6 тис. грн (Львівщина) і 19,8 тис. грн (Україна);

студенти – 20 тис. грн (Львівщина) і 17,4 тис. грн (Україна).

Інфографіка порталу OLX.Робота

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