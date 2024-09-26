55% роботодавців в Україні говорять про кризу на ринку праці – підприємства не можуть знайти працівників. Менші навіть змушені закриватися – немає кому працювати. Про це ідеться в дослідженні порталу OLX Робота, проведеному в серпні 2024 року. Дослідження базується на опитуванні роботодавців, що розміщують вакансії на порталі, а також на аналітичних даних щодо попиту і пропозиції на ринку робітничих професій від аналітиків OLX і Європейської бізнес-асоціації (EBA).

ZAXID.NET вибрав найцікавіше з дослідження і розповідає, які спеціальності зараз найбільш затребувані в Україні, скільки платять робітникам в різних регіонах, зокрема, у Львові, та яким чином економіка справляється з браком людей.

Проблеми почалися ще 10 років тому

Станом на серпень 2024 року 55% роботодавців в Україні зіштовхнулися з кадровою кризою. Щасливчиків, яких це поки що оминуло, лише 29%.

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Більшість представників великих компаній, що працюють у виробництві, рітейлі, логістиці тощо, кажуть, що проблема проявилася приблизно у 2014 році. За минулі 10 років ситуація не покращувалася, а повномасштабна війна спричинила справжню кризу на ринку робітничих професій. А це ті кадри, на яких тримається економіка України.

Робітників, які займаються фізичною працею, бракує 58% роботодавців. Ідеться про будівельників і ремонтників, водіїв, продавців, касирів, кухарів тощо. Ще 48% говорять про брак працівників середньої ланки – менеджерів магазинів, офісних адміністраторів, торгових представників.

На брак спеціалістів вищого рівня і керівників скаржаться, відповідно, 19 і 10% роботодавців.

Основні причини кадрової кризи, за словами роботодавців, такі:

Мобілізація і труднощі у працевлаштуванні чоловіків – 79%;

Міграція людей за кордон – 53%;

Нестача кваліфікованих спеціалістів – 34%;

Невідповідність заробітної плати до очікувань кандидатів – 25%.

Ще у чверті випадків причиною є військові дії й обстріли росіянами в регіоні.

Що роблять роботодавці

Коли кадрів немає, то не залишається іншого виходу, аби «виковувати» їх самостійно. Для цього 28% роботодавців організовують для працівників підвищення кваліфікації, 21% під час розгляду кандидатів на посаду надає перевагу працевлаштуванню жінок. Ще по 18% залучають до роботи людей пенсійного віку і молодь до 25 років із подальшим навчанням, по 16% роботодавців частіше беруть на роботу людей зі статусом учасника бойових дій і людей з інвалідністю.

Роботодавці надають перевагу постійним кадрам – фрілансерів у проєкти залучають лише 6% з них.

Цікаво, що майже третина роботодавців – 29% – збільшують мотиваційний пакет, аби втримати кадри. А от про підвищення зарплати для залучення працівників говорять лише 13%.

«Криза кадрів стимулює роботодавців до інклюзивних рішень. Все частіше з’являються вакансії для людей старшого віку і пенсіонерів, людей в декреті, людей з інвалідністю. Також є пропозиція для молоді до 18 років. Це ті, хто працюватимуть на нашу економіку в наступні роки», – говорить керівниця категорій OLX Робота і OLX Послуги Марія Абдулліна.

Утім, 65% роботодавців налаштовані скептично – на їхню думку, ситуація з кадрами на ринку робітничих професій буде лише погіршуватися. В такому випадку вони готові вдаватися до наступних дій:

46% найматимуть молодь непризовного віку – до 25 років;

34% сфокусуються на наймі жінок;

33% залучатимуть студентів через заклади освіти;

32% готові брати на роботу чоловіків із «білим квитком»;

28% – пенсіонерів;

6% – іноземців.

Ще 18% роботодавців сказали про інші виходи із ситуації – переважно йдеться про закриття бізнесу.

Карина Арушанян говорить, що оскільки проблема комплексна і задавнена, економічне бронювання не вирішить її. Воно лише дозволить прогнозувати подальшу ситуацію. Економічне бронювання може допомогти тільки зі справді ексклюзивними кадрами робітничих спеціальностей, яких сьогодні залишились одиниці.

Попит і пропозиція

Менеджерка з розвитку ключових бізнес-клієнтів OLX Аліна Шапран говорить, що найбільш затребуваними на ринку блакитних і сірих комірців в Україні станом на серпень 2024 року є такі професії:

Продавець;

Водій;

Вантажник;

Різноробочий на будівництво;

Кухар;

Касир;

Бариста;

Продавець-консультант;

Прибиральниця;

Охоронець.

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Серед цих професій найчастіше відгукуються на позиції різноробочих, водіїв, продавців, вантажників, прибиральниць і охоронців.

Натомість найбільше відгуків від тих, хто шукає роботу, є на вакансії менеджера інтернет-магазину, копірайтера, оператора ПК, контент-менеджера, моделі, менеджера по роботі з клієнтами, оператора чату, маркетолога, SMM-менеджера, пакувальника. Кількість відгуків на більшість із таких вакансій за рік зросла на понад 100-140%.

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Скільки готові платити роботодавці

«Якщо вам бракує кадрів, спробуйте платити людям хорошу зарплату», – скажуть з іншого боку. Тож, як змінилися зарплати у робітників за рік і скільки їм сьогодні платять?

Від серпня 2023 до серпня 2024 року медіанна зарплата по Україні зросла на 19% і становить 19 тис. грн. Та є регіони, де людям готові платити значно більше. Переважно ідеться про західні області, куди релокувалися підприємства з лінії фронту. Найбільше зарплати зросли на Львівщині (+25%), у Волинській і Закарпатській областях (+23%), на Запорожжі (+21%) та в Києві (+20%).

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Водночас топ-5 областей за зарплатами у грошовому вимірі станом на серпень 2024 року виглядає інакше:

Львівська – 20,5 тис. грн;

Київська і Херсонська – 20 тис. грн;

Івано-Франківська – 19,725 тис. грн;

Тернопільська – 19,425 тис. грн.

Якщо говорити про галузі, де найбільше зросли зарплати, то тут лідирує будівництво та пов’язані роботи – 27,5 тис. грн (+22,2%), а також СТО і автомийки – 27,5 тис. грн (+17%). Далі йдуть логістика, склад, доставка – 22,4 тис. грн (+12%), сільське і лісове господарство, агробізнес – 21,5 тис. грн (+13%), виробничі спеціальності у виробництві – 20 тис. грн (+14,29%), туризм і готельно-ресторанний бізнес – 17,5 тис. грн (+16,67%), роздрібна торгівля – 17,25 тис. грн (+17,75%).

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Студентам і тим, хто лише починає кар’єру, сьогодні роботодавці готові платити на 10,75% більше, ніж торік, – 17 тис. грн. А військові зараз отримують на 3% менше, аніж у серпні 2023 року – в середньому 70,5 тис. грн.

Вузькоспеціалізовані працівники можуть заробляти в рази більше. Топ професій за медіанною зарплатою виглядають так:

Далекобійник, фасадник, менеджер з продажу нерухомості – 45 тис. грн;

Керівник відділу продажу – 42,5 тис. грн;

Штукатур, муляр, автомаляр – 40 тис. грн;

Ріелтер, супервайзер – 37,5 тис. грн;

Виконроб – 35 тис. грн.

Як подолати кризу кадрів

Карина Арушанян вважає, що ключовими в подоланні кризи кадрів в Україні мають стати інклюзивність, рівність і культура різноманіття.

У ринок праці, за її словами, вже зараз слід інтегрувати молодь від 15 років і студентів, а також людей, старших за 45 років. Дискримінації за віком не має бути в жодну сторону. Важливо залучати до роботи і жінок, особливо з дітьми, ветеранів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

У серпні 2024 року, наводить приклад менеджерка, на порталі OLX Робота було понад 48 тис. вакансій для таких соціально-вразливих категорій. І ці вакансії отримали на 68% більше відгуків. Найбільше зріс попит на вакансії для молоді до 18 років, жінок із дітьми та учасників бойових дій.

Можливо, саме тут можна знайти частковий вихід із кризи кадрів у робітничих спеціальностях. Адже немає сенсу відкривати підприємство, якщо на ньому не буде кому працювати. Економіка тримається на блакитних комірцях.