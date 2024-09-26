Україні потрібні робітники
Що відбувається з нашим ринком праці на третьому році війни0
55% роботодавців в Україні говорять про кризу на ринку праці – підприємства не можуть знайти працівників. Менші навіть змушені закриватися – немає кому працювати. Про це ідеться в дослідженні порталу OLX Робота, проведеному в серпні 2024 року. Дослідження базується на опитуванні роботодавців, що розміщують вакансії на порталі, а також на аналітичних даних щодо попиту і пропозиції на ринку робітничих професій від аналітиків OLX і Європейської бізнес-асоціації (EBA).
ZAXID.NET вибрав найцікавіше з дослідження і розповідає, які спеціальності зараз найбільш затребувані в Україні, скільки платять робітникам в різних регіонах, зокрема, у Львові, та яким чином економіка справляється з браком людей.
Проблеми почалися ще 10 років тому
Станом на серпень 2024 року 55% роботодавців в Україні зіштовхнулися з кадровою кризою. Щасливчиків, яких це поки що оминуло, лише 29%.
Клікніть на зображення для збільшення
Більшість представників великих компаній, що працюють у виробництві, рітейлі, логістиці тощо, кажуть, що проблема проявилася приблизно у 2014 році. За минулі 10 років ситуація не покращувалася, а повномасштабна війна спричинила справжню кризу на ринку робітничих професій. А це ті кадри, на яких тримається економіка України.
Робітників, які займаються фізичною працею, бракує 58% роботодавців. Ідеться про будівельників і ремонтників, водіїв, продавців, касирів, кухарів тощо. Ще 48% говорять про брак працівників середньої ланки – менеджерів магазинів, офісних адміністраторів, торгових представників.
На брак спеціалістів вищого рівня і керівників скаржаться, відповідно, 19 і 10% роботодавців.
Основні причини кадрової кризи, за словами роботодавців, такі:
- Мобілізація і труднощі у працевлаштуванні чоловіків – 79%;
- Міграція людей за кордон – 53%;
- Нестача кваліфікованих спеціалістів – 34%;
- Невідповідність заробітної плати до очікувань кандидатів – 25%.
Ще у чверті випадків причиною є військові дії й обстріли росіянами в регіоні.
Що роблять роботодавці
Коли кадрів немає, то не залишається іншого виходу, аби «виковувати» їх самостійно. Для цього 28% роботодавців організовують для працівників підвищення кваліфікації, 21% під час розгляду кандидатів на посаду надає перевагу працевлаштуванню жінок. Ще по 18% залучають до роботи людей пенсійного віку і молодь до 25 років із подальшим навчанням, по 16% роботодавців частіше беруть на роботу людей зі статусом учасника бойових дій і людей з інвалідністю.
Роботодавці надають перевагу постійним кадрам – фрілансерів у проєкти залучають лише 6% з них.
Цікаво, що майже третина роботодавців – 29% – збільшують мотиваційний пакет, аби втримати кадри. А от про підвищення зарплати для залучення працівників говорять лише 13%.
«Криза кадрів стимулює роботодавців до інклюзивних рішень. Все частіше з’являються вакансії для людей старшого віку і пенсіонерів, людей в декреті, людей з інвалідністю. Також є пропозиція для молоді до 18 років. Це ті, хто працюватимуть на нашу економіку в наступні роки», – говорить керівниця категорій OLX Робота і OLX Послуги Марія Абдулліна.
Утім, 65% роботодавців налаштовані скептично – на їхню думку, ситуація з кадрами на ринку робітничих професій буде лише погіршуватися. В такому випадку вони готові вдаватися до наступних дій:
- 46% найматимуть молодь непризовного віку – до 25 років;
- 34% сфокусуються на наймі жінок;
- 33% залучатимуть студентів через заклади освіти;
- 32% готові брати на роботу чоловіків із «білим квитком»;
- 28% – пенсіонерів;
- 6% – іноземців.
Ще 18% роботодавців сказали про інші виходи із ситуації – переважно йдеться про закриття бізнесу.
Карина Арушанян говорить, що оскільки проблема комплексна і задавнена, економічне бронювання не вирішить її. Воно лише дозволить прогнозувати подальшу ситуацію. Економічне бронювання може допомогти тільки зі справді ексклюзивними кадрами робітничих спеціальностей, яких сьогодні залишились одиниці.
Попит і пропозиція
Менеджерка з розвитку ключових бізнес-клієнтів OLX Аліна Шапран говорить, що найбільш затребуваними на ринку блакитних і сірих комірців в Україні станом на серпень 2024 року є такі професії:
- Продавець;
- Водій;
- Вантажник;
- Різноробочий на будівництво;
- Кухар;
- Касир;
- Бариста;
- Продавець-консультант;
- Прибиральниця;
- Охоронець.
Клікніть на зображення для збільшення
Серед цих професій найчастіше відгукуються на позиції різноробочих, водіїв, продавців, вантажників, прибиральниць і охоронців.
Натомість найбільше відгуків від тих, хто шукає роботу, є на вакансії менеджера інтернет-магазину, копірайтера, оператора ПК, контент-менеджера, моделі, менеджера по роботі з клієнтами, оператора чату, маркетолога, SMM-менеджера, пакувальника. Кількість відгуків на більшість із таких вакансій за рік зросла на понад 100-140%.
Клікніть на зображення для збільшення
Скільки готові платити роботодавці
«Якщо вам бракує кадрів, спробуйте платити людям хорошу зарплату», – скажуть з іншого боку. Тож, як змінилися зарплати у робітників за рік і скільки їм сьогодні платять?
Від серпня 2023 до серпня 2024 року медіанна зарплата по Україні зросла на 19% і становить 19 тис. грн. Та є регіони, де людям готові платити значно більше. Переважно ідеться про західні області, куди релокувалися підприємства з лінії фронту. Найбільше зарплати зросли на Львівщині (+25%), у Волинській і Закарпатській областях (+23%), на Запорожжі (+21%) та в Києві (+20%).
Клікніть на зображення для збільшення
Водночас топ-5 областей за зарплатами у грошовому вимірі станом на серпень 2024 року виглядає інакше:
- Львівська – 20,5 тис. грн;
- Київська і Херсонська – 20 тис. грн;
- Івано-Франківська – 19,725 тис. грн;
- Тернопільська – 19,425 тис. грн.
Якщо говорити про галузі, де найбільше зросли зарплати, то тут лідирує будівництво та пов’язані роботи – 27,5 тис. грн (+22,2%), а також СТО і автомийки – 27,5 тис. грн (+17%). Далі йдуть логістика, склад, доставка – 22,4 тис. грн (+12%), сільське і лісове господарство, агробізнес – 21,5 тис. грн (+13%), виробничі спеціальності у виробництві – 20 тис. грн (+14,29%), туризм і готельно-ресторанний бізнес – 17,5 тис. грн (+16,67%), роздрібна торгівля – 17,25 тис. грн (+17,75%).
Клікніть на зображення для збільшення
Студентам і тим, хто лише починає кар’єру, сьогодні роботодавці готові платити на 10,75% більше, ніж торік, – 17 тис. грн. А військові зараз отримують на 3% менше, аніж у серпні 2023 року – в середньому 70,5 тис. грн.
Вузькоспеціалізовані працівники можуть заробляти в рази більше. Топ професій за медіанною зарплатою виглядають так:
- Далекобійник, фасадник, менеджер з продажу нерухомості – 45 тис. грн;
- Керівник відділу продажу – 42,5 тис. грн;
- Штукатур, муляр, автомаляр – 40 тис. грн;
- Ріелтер, супервайзер – 37,5 тис. грн;
- Виконроб – 35 тис. грн.
Як подолати кризу кадрів
Карина Арушанян вважає, що ключовими в подоланні кризи кадрів в Україні мають стати інклюзивність, рівність і культура різноманіття.
У ринок праці, за її словами, вже зараз слід інтегрувати молодь від 15 років і студентів, а також людей, старших за 45 років. Дискримінації за віком не має бути в жодну сторону. Важливо залучати до роботи і жінок, особливо з дітьми, ветеранів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.
У серпні 2024 року, наводить приклад менеджерка, на порталі OLX Робота було понад 48 тис. вакансій для таких соціально-вразливих категорій. І ці вакансії отримали на 68% більше відгуків. Найбільше зріс попит на вакансії для молоді до 18 років, жінок із дітьми та учасників бойових дій.
Можливо, саме тут можна знайти частковий вихід із кризи кадрів у робітничих спеціальностях. Адже немає сенсу відкривати підприємство, якщо на ньому не буде кому працювати. Економіка тримається на блакитних комірцях.