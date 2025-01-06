Мінімальна зарплата і соціальні виплати: що змінилося цього року
Соціальні виплати і допомоги в Україні залежать від рівня встановлених законом про державний бюджет мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Розповідаємо, якими вони будуть цьогоріч і чи змінився розмір соціальних виплат.
Мінімальна зарплата – заморожена
В держбюджеті на 2025 рік не передбачене зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. До кінця року ці суми залишаться на рівні середини 2024 року, коли мінімальна зарплата зросла востаннє.
Мінімальна зарплата упродовж року становитиме 8 тис. грн. Прожитковий мінімум для різних категорій громадян до кінця року зафіксований на такому рівні:
- для працездатних громадян – 3028 грн;
- для дітей віком до 6 років – 2563 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 грн;
- для непрацездатних – 2361 грн.
Соціальні виплати і допомога – незначні зміни
Оскільки показники, від яких розраховуються соціальні виплати, не зміняться, не варто очікувати й збільшення сум допомоги від держави. Проте деякі незначні зміни законодавство все ж впровадило – вони стосуються виплат допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Малозабезпечені сім’ї отримують виплати у вигляді відсотку від прожиткового мінімуму. Цього року зріс розрахунковий відсоток для дітей і працездатних людей.
Сьогодні малозабезпечені люди можуть претендувати на такі виплати:
- працездатні – 60% від прожиткового мінімуму (було – 55%);
- діти – 145% (було – 140%);
- люди, які втратили працездатність, та люди з інвалідністю – 100% (без змін).
Нагадаємо, допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.