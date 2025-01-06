Держбюджет на 2025 рік передбачає замороження мінімальної зарплати і розмірів соцвиплат

Соціальні виплати і допомоги в Україні залежать від рівня встановлених законом про державний бюджет мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Розповідаємо, якими вони будуть цьогоріч і чи змінився розмір соціальних виплат.

Мінімальна зарплата – заморожена

В держбюджеті на 2025 рік не передбачене зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. До кінця року ці суми залишаться на рівні середини 2024 року, коли мінімальна зарплата зросла востаннє.

Мінімальна зарплата упродовж року становитиме 8 тис. грн. Прожитковий мінімум для різних категорій громадян до кінця року зафіксований на такому рівні:

для працездатних громадян – 3028 грн;

для дітей віком до 6 років – 2563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 грн;

для непрацездатних – 2361 грн.

Соціальні виплати і допомога – незначні зміни

Оскільки показники, від яких розраховуються соціальні виплати, не зміняться, не варто очікувати й збільшення сум допомоги від держави. Проте деякі незначні зміни законодавство все ж впровадило – вони стосуються виплат допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Малозабезпечені сім’ї отримують виплати у вигляді відсотку від прожиткового мінімуму. Цього року зріс розрахунковий відсоток для дітей і працездатних людей.

Сьогодні малозабезпечені люди можуть претендувати на такі виплати:

працездатні – 60% від прожиткового мінімуму (було – 55%);

діти – 145% (було – 140%);

люди, які втратили працездатність, та люди з інвалідністю – 100% (без змін).

Нагадаємо, допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.