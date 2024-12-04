Від комуналки і боулінгу до стоматолога і няні - на що витратити зимову допомогу від держави

З 1 грудня в Україні стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги – по 1000 грн – усім українцям, які перебувають в Україні.

Щоб отримати гроші, потрібно мати картку «Національний кешбек» та подати заявку через мобільний застосунок «Дія». Гроші мають прийти на картку упродовж 10-ти робочих днів після подання заяви.

На що можна витрачати

Програма «Зимова єПідтримка» має на меті допомогу упродовж зимових місяців малозабезпеченим громадянам. Зокрема, ініціатори вважають, що багато людей витратить ці гроші на оплату комунальних послуг.

Також програма розрахована на підтримку вітчизняного виробника та малого бізнесу, культурних установ, книговидання. Адже саме на ці послуги і товари можна витратити тисячу гривень допомоги від держави.

Є три великі групи товарів і послуг, на які можна витратити гроші «єПідтримки»:

оплата товарів українського виробництва і послуг;

придбання військових облігацій внутрішньої державної позики;

надання благодійної допомоги.

Повний перелік товарів і послуг, на які можна витратити допомогу

Перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші допомоги від держави визначений у постанові Кабінету міністрів. Згідно з цим документом, за гроші допомоги від держави можна піти у боулінг чи кіно, купити будматеріали, марки на пошті, піти до стоматолога, відремонтувати автівку, пообідати в кав’ярні, заплатити за інтернет, зробити фото, купити окуляри чи оплатити номер в готелі тощо.

Ось повний перелік того, на що можна витрати гроші за програмою «єПідтримка» за першим пунктом:

ветеринарні послуги;

послуги з ландшафту та садівництва;

житлове і торгове будівництво;

покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

послуги видавництва і поліграфії;

послуги санітарного і спеціального прибирання;

готелі, мотелі і курорти, не віднесені до інших категорій;

транспорт – приміський, місцевий, пасажирський;

залізничні пасажирські перевезення;

автобусні лінії;

туристичні послуги та виставки;

лізинг та оренда човнів;

транспортні послуги, не віднесені до інших категорій;

телекомунікації;

комп’ютерні мережі – інформаційні послуги;

кабельні, супутникові, інші платні телевізійні і радіопослуги;

комунальні послуги, електрична енергія, газ, опалення, вода;

послуги пекарень;

послуги СТО;

послуги пошиття, ательє, швачок і кравців;

місця харчування, ресторани;

аптеки;

книги та інша друкована продукція;

послуги прямого страхування;

арт-дилери та галереї;

кемпінги та трейлерні парки;

пральні послуги – сімейні та комерційні;

послуги хімчисток;

фотостудії;

майстерні для чистки і ремонту взуття, капелюхів;

похоронні служби та крематорії;

прокат одягу, костюмів;

заклади здоров’я та краси;

комерційне мистецтво, графіка, фотографія;

послуги копіювання, репродукції та поліграфії;

послуги з прибирання та обслуговування;

комп’ютерні ремонтні послуги;

послуги з оренди та лізингу обладнання, прокату меблів та інструментів;

послуги агентств з прокату автомобілів;

автомобільні паркінги і гаражі;

автомобільні мийки;

послуги евакуатора;

майстерні з ремонту електроніки;

послуги з ремонту малої побутової техніки та електроприладів;

кінотеатри;

танцювальні зали, школи і студії;

театральні каси;

боулінг;

спортивні майданчики, комерційний спорт, спортивні клуби;

туристичні пам’ятки та експонати;

парки розваг, карнавали, цирки;

акваріуми, дельфінаріуми;

лікарські послуги, не віднесені до інших категорій;

стоматологи, ортодонтисти;

оптики, офтальмологи;

лікарні;

медичні та зуботехнічні лабораторії;

адвокати, юридичні послуги;

початкова та середня школи;

коледжі, університети, професійні школи;

заклади освіти дистанційного навчання;

бізнес-школи та школи секретарів;

професійно-технічні училища;

послуги догляду за дітьми;

організації благодійної та соціальної служби;

релігійні організації;

державні послуги;

поштові послуги.

Як розраховуватися карткою «Національний кешбек»

Із картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку або переказати гроші на інший рахунок.

Для розрахунку у фізичних магазинах і закладах картку можна додати в свій електронний гаманець. Також нею можна платити через інтернет, якщо у продавця чи надавача послуг підключені відповідні системи. Ще один варіант – оплата за IBAN, якщо ідеться про ФОПів.

Важливо, що підприємець, який продає товари і послуги, повинен мати коди на оплату, зазначені в постанові Кабміну.

Додамо, що витратити гроші за програмою єПідтримка можна до кінці 2025 року.