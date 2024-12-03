Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» розпочав масштабну інформаційну кампанію для обізнаності українців про одноразову допомогу від держави. Тисячу гривень з програми «Зимова єПідтримка» можна переказати на допомогу ЗСУ.

Що це за кампанія

«Усі ми знайомі зі скоромовкою "Гей, малий, скажи малому...". Тож закликаємо вас передавати інформацію далі – один одному, друзям, колегам, знайомим – про те, що одноразову виплату можна отримати з грудня по лютий і скерувати цю суму на фонд "Повернись живим". Це ваш шанс підтримати українське військо й зробити свій внесок у перемогу», – кажуть у Фонді.

Оскільки є можливість скерувати тисячу гривень від держави на конкретну допомогу ЗСУ, варто відкрити картку і отримати допомогу. Адже потім, додають у Фонді «Повернись живим», невикористані гроші можуть бути переспрямовані на інші потреби.

«Ми хочемо донести до кожного громадянина: необхідно скерувати рішення держави в правильне русло, й посилити військо зброєю, транспортом, БПЛА і навчальною складовою. А оскільки ця тисяча буде надана всім, важливо передати одне одному цю ідею: ми всі можемо використати ці кошти на зміцнення обороноздатності нашої країни», – пояснює керівниця департаменту розвитку і партнерств БФ «Повернись живим» Олександра Гайворонська.

До інформаційної кампанії Фонду долучилися:

режисер Ахтем Сеітаблаєв, який служить у лавах ЗСУ;

співачка Саша Кольцова;

звільнена цьогоріч з російського полону кримськотатарська активістка Леніє Умерова;

ветеран Сергій Храпко;

бойова медикиня, ветеранка і менеджерка спільнот Фонду «Повернись живим» Катерина Галушка;

учителі Руслан Циганков і Лариса Кіфічак;

докторка філософських наук Наталія Кривда та інші.

Найстаршому учаснику кампанії – 75 років. Це пан Олександр з агенції дорослих моделей «Життєлюб». Наймолодшим учасником є 4-річний син ветерана Юрія Весельського Марк.

Як переказати тисячу від держави Фонду «Повернись живим»

Отримати тисячу гривень допомоги від держави можуть усі повнолітні громадяни України, а також батьки або опікуни від імені своїх дітей. Щоб переказати гроші у Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», потрібно:

після отримання коштів на картку «Національний кешбек» у своєму банківському додатку перейти до розділу «Благодійність»;

там у списку знайти фонд «Повернись живим»;

перерахувати всю тисячу гривень або частину цієї суми.

Про те, як оформити виплату допомоги за програмою «Зимова єПідтримка», читайте у матеріалі ZAXID.NET «Стартувала зимова програма підтримки від держави: як отримати тисячу гривень».