Фонд «Повернись живим» сьогодні святкує своє 10-річчя

Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» сьогодні, 10 травня, виповнилося 10 років з часу початку роботи. Про це повідомили у прес-службі фонду «Повернись живим».

Саме цього дня 10 років тому, у далекому 2014 році, співзасновник Фонду Віталій Дейнега написав перший допис у соцмережі із закликом долучитися донатом до збору на закупівлю бронежилетів для ЗСУ. Незабаром волонтери доставили військовим екіпірування, а на бронежилетах малювали Герб України і писали «Повернись живим».

Відтоді за десятиліття діяльності благодійники задонатили організації на допомогу Силам оборони України понад 11 млрд грн. З них — 281,6 млн з весни 2014-го по 24 лютого 2022-го. Загалом Фонд отримав майже 3,5 млн пожертв із понад 90 країн. Сума середнього донату становить 3 346 гривні.

За ці кошти «Повернись живим» забезпечив понад 650 підрозділів, частин та зʼєднань Сил оборони, зокрема, безпілотниками, оптикою, живленням, звʼязком та навіть зброєю.

Серед іншого, за 10 років Фонд придбав для армії:

4282 одиниці озброєння, зокрема 1660 кулеметів, 586 мінометів, 2036 гранатометів;

9504 одиниці тепловізійної та нічної оптики;

1801 оптичних прицілів;

17819 планшетів;

35192 рації;

10 майстерень технічного обслуговування;

11 броньованих машин;

1489 нових пікапів;

24 380 FPV-дронів;

9997 коптерів;

11 розвідувальних комплексів PD-2;

28 безпілотних авіаційних комплексів «Лелека-100»;

36 безпілотних авіаційних комплексів Shark;

безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2.

У лютому 2024 року «Повернись живим» придбав 1000 приладів нічного бачення армійського зразка для Сил оборони України загальною вартістю у майже 137 млн грн.

Станом на квітень 2024 року в «Повернись живим» працюють 118 осіб. Команда реалізує близько 50 благодійних проєктів на рік. Інструктори Фонду з БпЛА, снайпінгу, тактичної медицини, саперної справи, цифрової артилерії підготували більше 10 тис. висококваліфікованих військових фахівців. А менеджери військового відділу проїжджають щокварталу близько 80 тисяч кілометрів фронтовими дорогами.

«Повернись живим» має прозору публічну звітність. Кожен благодійник може відслідкувати на сайті, куди Фонд витрачає кошти. Ознайомитись зі звітністю можна натиснувши тут.

«Одне з головних досягнень «Повернись живим» – переростання з хаотичного об'єднання людей, яким було не байдуже у 2014 році, до потужної, незалежної, самодостатньої інституції в 2023-му, – розповів директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки прозорій публічній звітності, відкритій комунікації, аполітичності, ефективній розбудові партнерств, довірі й підтримці сотень тисяч українців. Майбутнє Фонду залежить від ходу війни. Сподіваюся, за будь-якого розвитку подій буде місце для організації, її проєктів та діяльності, направленої на зміцнення обороноздатності країни».

За весь час своєї роботи «Повернись живим» жодного разу не брав відсоток від загальних зборів на покриття адміністративних витрат. Збори для Сил оборони і збори, зокрема, на оренду офісів та зарплати працівників — повністю відокремлені. До свого 10-річчя Фонд розповів 10 історій людей із команди, які зазвичай залишаються за кадром, і збирає 10 млн грн на «адмінку».

У фонді також анонсували, що вже завтра, у суботу, 11 травня, о 18:00 «Повернись живим» проведе стрім до 10-річчя з трансляцією на за участі членів команди і співзасновників Фонду. Долучитись до стріму можна буде за посиланням в YouTube і Facebook