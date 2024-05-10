У Луцьку представник ГУР відзначив пенсіонерку за допомогу армії

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відзначив 81-річну лучанку Тамару Лазаренко, яка щомісяця донатить гроші для українських військових. Про це 10 травня повідомили на сторінці ГУР у Facebook.

Тамара Лазаренко з Луцька стала відомою після того, як її онука опублікувала відео в Tik-Tok, на якому пенсіонерка записує у свій зошит, скільки грошей з пенсії вона щомісяця донатить Силам оборони України.

«Приходить пенсія – я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту – вже ласощі», – розповіла Тамара Лазаренко.

Окрім записів про пожертви, жінка веде перелік затоплених російських кораблів.

«Тамара Лазаренко змусила “вибухнути” соцмережі своїми донатами на дрони ГУР. Своєю чергою начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, вражений патріотичним запалом Тамари Онуфріївни, вирішив подякувати їй особисто», – зазначили в управлінні розвідки.

У п’ятницю, 10 травня, до пенсіонерки завітав представник ГУР Андрій Юсов, який подарував їй подяку від Кирила Буданова та особисте відеозвернення керівника ГУР.

«Це надихаючий приклад для всіх українців, що у будь-якій ситуації можна і треба допомагати своїй країні, захисникам й донатити на дрони, які нищать наших ворогів», – зазначив Андрій Юсов.