Штрафи чекають на ФОПів, зокрема, за несплату або несвоєчасну сплату податків і зборів

У 2025 році фізичні особи підприємці знову мають обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок. Також усі ФОПи з 1 січня мають платити військовий збір. Окрім того, з нового року є нововведення щодо безготівкової оплати. За порушення цих правил підприємці будуть змушені заплатити штраф. Розбираємо, кого, за що і на скільки можуть оштрафувати податківці.

Військовий збір

Нагадаємо, ФОПи I, II і IV груп мають щомісяця до 20-го числа сплатити авансом 800 грн військового збору. Підприємці можуть заплатити аванс за один місяць, за кілька або ж за цілий рік.

В разі ж несплати або оплати військового збору зі запізненням, на ФОПів чекає штраф у розмірі 50% від ставки ВЗ – тобто 400 грн. Отже, сплата із запізненням обійдеться підприємцю в 1200 грн – збір і штраф.

ФОПи III групи з 1 січня платять військовий збір у розмірі 1% від доходу. Заплатити військовий збір вони мають за підсумками кварталу разом із єдиним податком. Якщо оплата військового збору запізнюється на термін до 30 днів, штраф становитиме 5% від несплаченої суми, більше 30 днів – 10%.

Окрім того, пише Taxer, ФОП який прострочив сплату військового збору, має заплатити пеню, що нараховується після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати єдиного податку. Тобто, пеня нараховується з 91-го дня.

У разі умисної несплати військового збору відповідальність буде такою:

перше порушення – штраф 25% від суми несплаченого військового збору;

несплаченого військового збору; повторна затримка сплати понад 90 календарних днів – штраф 50% від суми боргу.

Єдиний соціальний внесок

ФОПи I, II і IV груп також мають щомісяця авансом платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). ФОПи III групи роблять це за результатами кварталу.

Штраф за протермінування становить 20% від несплаченої суми та 0,1% за кожень день затримки зі сплатою, пише РБК-Україна з посиланням на юриста В’ячеслава Трунова.

Оскільки у 2025 році мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 грн за квартал (22% від мінімальної зарплати у 8 тис. грн), то одноразовий штраф становитиме 1056 грн і 5,28 грн щодня до погашення заборгованості.

Наймані працівники

ФОПи, які мають найманих працівників, можуть також отримати штрафи за порушення трудового законодавства. Вони, говорить В’ячеслав Трунов, наступні:

помилка в обліку робочого часу – до 8 тис. грн;

неоформлений працівник – 64 тис. грн за одного (вісім мінімальних зарплат);

недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці – 16 тис. грн;

недопуск інспектора праці до перевірки – 128 тис. грн.

Безготівковий розрахунок

З 1 січня торговці в населених пунктах, де менше 5 тис. мешканців, повинні забезпечити своїм клієнтам можливість безготівкового розрахунку. Тобто вони мають встановити POS-термінали або інше обладнання для цього. Раніше це мали зробити торговці в більших населених пунктах.

Вимога не стосується ФОПів I групи, які надають побутові послуги населенню або займаються роздрібною торгівлею на ринках.

Якщо підприємець не забезпечив можливість безготівкового розрахунку для клієнтів, на нього чекатимуть штрафи:

3400 грн – за перше порушення;

17 тис. грн – за повторне порушення.

Нагадаємо, раніше ми писали, де знайти нові реквізити для сплати податків і зборів, зокрема, щоб оплатити військовий збір.