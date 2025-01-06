Деяким ФОПам потрібно сплатити податки авансом до 20 січня

З 1 січня 2025 року запроваджено сплату військового збору ФОПами на спрощеній системі оподаткування. Також податківці змінили рахунки для сплати деяких податків і зборів. На які рахунки і за якими кодами сплачувати податки, розповідає ZAXID.NET з посиланням на Державну податкову службу України.

Куди платити військовий збір

ФОПи-спрощенці I, II і IV груп мають сплатити військовий збір за січень авансом до 20 числа місяця. ФОПи III групи будуть робити це за підсумками першого кварталу 2025 року.

Для сплати військового збору відкриті бюджетні рахунки:

юридичним особам (ІІІ група) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»;

«Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»; фізичним особам – підприємцям (платникам єдиного податку) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011700 «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами – підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування».

Реквізити для сплати військового збору за місцем реєстрації ФОПа можна знайти на головній сторінці порталу Державної податкової служби. Для цього потрібно:

зайти в розділ «Рахунки для сплати платежів»;

вибрати область, в якій зареєстрований ФОП;

обрати пункт «Реквізити для сплати податків, зборів і платежів до державного та місцевого бюджетів по області»;

у завантаженій таблиці знайти свій населений пункт і обрати код класифікації.

Куди платити інші податки і збори

Оновлені реквізити можна побачити в електронному кабінеті платника податків, проте там вони можуть оновитися зі запізненням.

Перевірити реквізити можна також на порталі ДПСУ – в меню «Рахунки для сплати платежів» оберіть свою область, виберіть, що хочете оплатити і знайдіть реквізити в таблиці за назвою населеного пункту і назвою податку/збору.

Також реквізити для сплати податків і зборів можна знайти: