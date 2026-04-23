Прайс-кепи на електроенергію у денні години знову підвищили

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення повернути підвищені цінові обмеження на ринку електроенергії – так звані прайс-кепи для денних годин. Відповідне рішення регулятор ухвалив 23 квітня.

У НКРЕКП пояснили, що перегляд граничних цін має забезпечити стабільність роботи енергоринку в умовах дефіциту генерації, а також підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії для покриття пікового попиту.

Які граничні ціни на ринку електроенергії?

На ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

максимальна ціна – 15 000 грн/МВт·год

мінімальна ціна – 10 грн/МВт·год

На балансуючому ринку:

максимальна ціна – 17 000 грн/МВт·год

мінімальна ціна – 0,01 грн/МВт·год

Нові цінові обмеження запровадять з 1 травня 2026 року. Тарифи для населення залишаться без змін.

Як писав ZAXID.NET, підвищені прайс-кепи вже діяли з 17 січня до 31 березня. Їх вводили для того, аби збільшити імпорт електроенергії з ЄС на фоні дефіциту, але цей крок сприяв зростанню промислової інфляції аж на 22,3%. За даними Держстату, це найвищий показник з 1995 року.

У квітні регулятор повернув обмеження до попереднього рівня: від 5600 до 15 000 грн/МВт·год на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, а також від 6600 до 16 000 грн/МВт·год на балансуючому ринку.

Після цього в Україні почастішали відключення електроенергії. Водночас у НКРЕКП заявляли, що це є наслідком сукупності факторів, а не лише зміни прайс-кепів.