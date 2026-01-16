В Україні збільшать імпорт електроенергії

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у найближчі дні може підвищити цінові обмеження на ринку електроенергії – так звані прайс-кепи у денні години. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, основна мета зміни прайс-кепів – збільшення обсягів імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, який наразі використовується лише частково. Водночас для побутових споживачів тарифи залишаться без змін.

«Наразі маємо перекіс: у нічні години імпорт електроенергії закуповується практично на межі фізичних можливостей, а вдень – менше ніж на 30% від доступних потужностей», – зазначив Шмигаль.

Міністр очікує, що НКРЕКП ухвалить рішення щодо підвищення денних прайс-кепів уже найближчим часом – упродовж одного-двох днів. Востаннє цінові обмеження переглядали у липні 2025 року, тоді підвищення торкнулося вечірніх годин – з 17:00 до 23:00.

Підвищення прайс-кепів спрямоване не на зміну тарифів для населення, а на стимулювання імпорту та балансування ринку у денні години, оскільки нині використовується менш ніж третина доступних потужностей.

Як писав ZAXID.NET, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці. Керівником робіт із підтримки людей та вирішення практичних питань призначили Дениса Шмигаля, який вже заявив про провал в підготовці деяких регіонів до енергетичної кризи.