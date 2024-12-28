Наприкінці 2024 року Верховна рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав низку законів, що стосуються роботи фізичних осіб підприємців. Ідеться, зокрема, про закони «Про особливості оподаткування на час воєнного стану», «Про державний бюджет на 2025 рік» та про зміни до Податкового кодексу та інших актів для стимулювання розвитку цифрової економіки.

ZAXID.NET розповідає, до яких змін треба бути готовим ФОПам, щоб уникнути неприємностей.

Військовий збір для ФОПів

ФОП I, II і IV груп з 1 січня 2025 мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% від однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року – тобто 800 грн.

ФОП III групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходів. Тобто ідеться про 10 грн із кожної тисячі зароблених гривень від 1 січня 2025 року.

Також зростає ставка військового збору для ФОПів на загальній системі оподаткуванні і для самозайнятих осіб. Вони повинні будуть платити 5% від чистого доходу.

Коли ФОПам платити військовий збір

Перший авансовий внесок ФОПи I, II та IV груп мають сплатити не пізніше 20 січня. ФОПи III групи платитимуть за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення кварталу.

Суму сплаченого збору потрібно буде прописати в декларації щодо єдиного податку для відповідної групи.

Повернення сплати ЄСВ

У законі про державний бюджет на 2025 рік скасовується добровільна плата єдиного соціального внеску (ЄСВ) ФОПами. Цей платіж з 1 січня знову буде обов’язковим для всіх.

ЄСВ на місяць становить щонайменше 22% від мінімальної зарплати. У 2025 році це буде 1760 грн.

За бажанням, можна платити і більшу суму – від цього залежатиме майбутня державна пенсія підприємця. Проте максимальна база для нарахування ЄСВ на місяць – це 160 тис. грн (20 мінімальних зарплат), тобто найбільша сума ЄСВ, яку ФОП може заплатити за місяць становить 35200 грн.

Для кого залишаться пільги зі сплати ЄСВ

Надалі добровільно сплачувати ЄСВ у 2025 році можуть тільки:

пенсіонери (стаж не нараховується);

люди з інвалідністю (стаж не нараховується);

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них сплачує роботодавець (стаж нараховується).

Також не сплачувати ЄСВ можуть мобілізовані ФОПи – пенсійний стаж їм нараховуватиметься за умови виплати грошового забезпечення.

Нові ліміти доходів для ФОПів на 2025 рік

У 2025 році мінімальна зарплата, від якої розраховуються ліміти доходів фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, становитиме 8 тис. грн. Це більше, ніж на 1 січня 2024 року, тож і ліміти доходів ФОПів зростуть.

У 2025 році ліміти річного доходу ФОПів будуть такими:

І група (167 мінімальних зарплат) – 1 336 000 грн;

II група (834 МЗП) – 6 672 000 грн;

III група (1167 МЗП) – 9 336 000 грн.

Ліміт річного доходу ФОП, який працює за спрощеною системою оподаткування, – це граничний розмір доходу, що він може отримати протягом року і залишитись в обраній групі платників єдиного податку.

Що робити у разі перевищення ліміту

Якщо фізична особа-підприємець перевищує встановлені річні ліміти доходу, то вона може перейти в іншу групу платників єдиного податку або на загальну систему оподаткування, де буде інше податкове навантаження. Окрім того, із суми, на яку перевищений ліміт, доведеться сплатити 15% єдиного податку.

Можлива така схема переходу, якщо перевищено річний ліміт доходів:

з І групи – на ІІ, ІІІ або на загальну систему;

з ІІ групи – на ІІІ групу або на загальну систему;

з ІІІ групи – лише на загальну систему.

Суми податків ФОПів різних груп у 2025 році

Нагадаємо, що ФОПи на спрощеній системі оподаткування також сплачують єдиний податок, ставки якого не змінилися. Для ФОП I групи єдиний податок становить 302,8 грн, для II – 1420 грн, для III – 5% від доходу або 50 грн з кожної тисячі гривень. Якщо ж ФОП III групи є платником ПДВ, то він сплачує єдиний податок у розмірі 3% від доходу і ПДВ, ставка якого – 20%.

Отже, з 1 січня 2025 року податкове навантаження на ФОПи на єдиній системі буде таким:

I група – 302,8 грн в місяць єдиного податку, 800 грн в місяць військового збору, 1760 грн ЄСВ в місяць – це 2862,8 грн в місяць (8588,4 грн за квартал);

II група – 1420 грн єдиного податку, 800 грн військового збору і 1760 грн ЄСВ на місяць – це 3980 грн в місяць (11940 грн за квартал);

III група – 5% від доходу єдиного податку, 1% військового збору і 1760 грн ЄСВ в місяць (5280 грн ЄСВ за квартал + 60 грн з кожної тисячі гривень доходу за цей період).

Коли ФОПам платити податки

Так само, як і з військовим збором, ФОПи I, II та IV груп мають сплачувати авансовий внесок не пізніше 20 числа кожного місяця. ФОПи III групи повинні сплачувати податки та збори за результатами кожного кварталу.

Щомісячна звітність

З 2025 року вводиться щомісячна звітність для ФОПів за найманих працівників, якщо такі є. До цього ішлося про квартальну звітність.

За IV квартал 2024 року звіт подається в термін квартальної звітності (не пізніше 10 лютого 2025 року). Перший щомісячний звіт за січень 2025 року необхідно подати до 20 лютого 2025 року.

Окрім того, будуть нові форми звітності з єдиного податку – у них включать інформацію про сплату військового збору.

Коли подавати річні декларації

ФОПи, які працюють за спрощеною системою, мають подавати в податкову за місцем реєстрації річні декларації в такі терміни:

I і II група – впродовж 60 днів по завершенню звітного періоду подають декларацію по єдиному податку – до 1 березня 2025;

III група – щонайбільше впродовж 40 днів після завершення IV кварталу – до 9 лютого 2025;

IV група – до 20 лютого 2025 року.

Важливе попередження

Бухгалтери, які займаються обслуговуванням фізичних осіб-підприємців радять не поспішати зі сплатою податків вже у перших числах січня, а трохи почекати. Це пов’язано з тим, що можуть змінитися реквізити для оплати, як це часто відбувається на початку року.

Також важливо завчасно підготуватися до річних звітів – перевірити документацію, попередні декларації тощо. Це може зберегти багато нервів у майбутньому.