Незаконні заправки виявили на шести длокаціях у Львові

Від початку року у Львові виявили та демонтували шість незаконних АЗС. У більшості випадків на таких заправках виявили порушення, зокрема невідповідність між документами та справжньою діяльністю. Про це 23 квітня повідомила пресслужба Львівської міськради.

Управління державного контролю за використанням та охороною земель ЛМР разом з районними адміністраціями, поліцією та теруправлінням БЕБ у Львівській області впродовж січня-квітня 2026 року провели понад 20 оглядів автозаправних станцій та ділянок із призначенням під АЗС. За результатами перевірки виявили шість незаконних заправок за адресами:

вул. Нагірна;

вул. Хмельницького;

вул. Кукурудзяна;

вул. Шевченка, 321; вул. Конюшинна;

вул. Курмановича, 2а;

вул. Сяйво, 12.

Всі незаконні АЗС демонтували. Також міська рада скерувала в поліцію звернення щодо ділянки на вул. Трускавецькій. Там повторно виявили захоплення землі під АЗС.

«У багатьох випадках орендарі використовували комунальну землю не за цільовим призначенням. Серед інших грубих порушень земельного законодавства – самовільне спорудження тимчасових споруд на міських ділянках», – повідомили в управлінні державного контролю за використанням та охороною земель ЛМР.

Нагадаємо, у березні БЕБ виявило на Львівщині понад 50 нелегальних автозаправок.