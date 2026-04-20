Українські АЗС знизили ціну на дизпаливо

У понеділок, 20 квітня, ціни на дизельне пальне на українських АЗС знизилися на 1–2,09 грн за літр порівняно з п’ятницею. Після того як раніше ціни опустили UPG та ОККО, до тенденції приєдналися й інші великі мережі, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані моніторингу «Енергореформи».

Найбільше здешевлення зафіксували на заправках Socar – одразу на 2,09 грн/л для обох видів дизелю. У WOG ціна знизилася на 2 грн/л, у «Укрнафти» – на 1 грн/л. Мережа Parallel також переглянула цінники: звичайний дизель подешевшав на 2 грн/л, преміальний – на 1,51 грн/л.

Станом на 20 квітня вартість дизпального коливається приблизно від 88,5 грн/л на «Укрнафті» та Parallel до 91,9 грн/л на Socar, ОККО та WOG.

Ціни на автогаз залишилися переважно стабільними, лише «Укрнафта» знизила їх на 1 грн/л. Водночас бензин також частково подешевшав: на Parallel – на 0,9 грн/л, на WOG – на 1 грн/л, а на Socar – на 1,09 грн/л.

Окремо «Укрнафта» підвищила ціну на преміальний бензин А-95+, повернувши 3 грн/л після попереднього тимчасового зрівняння з ціною звичайного бензину.

Ціни на пальне на українських АЗС станом на 13:00 20 квітня 2026 року / Інфографіка «Інтерфакс-Україна»

Аналітики вважають, що зниження цін на АЗС передусім пов’язане з маркетинговими рішеннями мереж, а не зі стійкими ринковими факторами. Водночас на світових ринках нафта знову дорожчає, так 20 квітня котирування Brent і WTI підскочили більш ніж на 5% на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків блокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, з 20 березня в Україні запрацювала програма часткової компенсації витрат на пальне, яка триватиме до 1 травня. Покупці отримують кешбек від держави: 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на автогаз.