Такий спосіб захисту є вкрай дорогим, але необхідним, вважають в компанії

Мережа АЗС ОККО розпочала роботу над встановленням підземних резервуарів для захисту нафтопродуктів під час російських атак. Про це під час Forbes Money, що 28 травня відбувся в Києві, розповів СЕО ОККО Group Василь Даниляк, повідомляє NV.Бізнес.

«Плануємо свої інвестиції, свій розвиток з урахуванням ризиків, з якими живемо. Якщо раніше ми ніколи не думали про підземні резервуари, то зараз почали на цим працювати. Хоча для нашого бізнесу це суттєво здорожчання», – сказав Василь Даниляк.

За його словами, такий захист нафтопродуктів не є звичною практикою і за кордоном такого не роблять через дорожнечу та неефективність. Проте в Україна захист є необхідністю.

СЕО ОККО Group розповів, що в компанії не очікують завершення війни ані цього, ані наступного року, і не закладають це в бюджет, а, навпаки, планують від реалій. Він додав, що навесні 2026 року компанія втратила багато активів через ворожі атаки.

«На жаль, наш бізнес вразливіший, ніж енергетика: по легкості і швидкості враження і руйнувань. Мабуть, трошечки менш пріоритетний зараз для нашого ворога», – сказав Василь Даниляк.

Зменшення залежності від палива

Також компанія ОККО планує й далі диверсифікувати бізнес та згодом зменшити залежність від паливного ритейлу, про що Василь Даниляк написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Уже цього року близько 25% прибутку компанії мають сформувати альтернативні бізнеси. До 2030 року очікуємо, що частки прибутку від традиційного та нових напрямів зрівняються, а у 2033 році альтернативні бізнеси приноситимуть удвічі більше прибутку, ніж паливний напрям», – розповів СЕО ОККО Group.

Нагадаємо, що компанія інвестує в енергетику, аграрний сектор та виробництво біопалива. Під брендом ОККО працюють понад 400 АЗС по всій Україні, що належать концерну «Галнафтогаз» Віталія Антонова.