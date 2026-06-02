Мережа АЗС ОККО будуватиме підземні сховища нафтопродуктів
У компанії не вірять в завершення війни цього або наступного року
Мережа АЗС ОККО розпочала роботу над встановленням підземних резервуарів для захисту нафтопродуктів під час російських атак. Про це під час Forbes Money, що 28 травня відбувся в Києві, розповів СЕО ОККО Group Василь Даниляк, повідомляє NV.Бізнес.
«Плануємо свої інвестиції, свій розвиток з урахуванням ризиків, з якими живемо. Якщо раніше ми ніколи не думали про підземні резервуари, то зараз почали на цим працювати. Хоча для нашого бізнесу це суттєво здорожчання», – сказав Василь Даниляк.
За його словами, такий захист нафтопродуктів не є звичною практикою і за кордоном такого не роблять через дорожнечу та неефективність. Проте в Україна захист є необхідністю.
СЕО ОККО Group розповів, що в компанії не очікують завершення війни ані цього, ані наступного року, і не закладають це в бюджет, а, навпаки, планують від реалій. Він додав, що навесні 2026 року компанія втратила багато активів через ворожі атаки.
«На жаль, наш бізнес вразливіший, ніж енергетика: по легкості і швидкості враження і руйнувань. Мабуть, трошечки менш пріоритетний зараз для нашого ворога», – сказав Василь Даниляк.
Зменшення залежності від палива
Також компанія ОККО планує й далі диверсифікувати бізнес та згодом зменшити залежність від паливного ритейлу, про що Василь Даниляк написав на своїй фейсбук-сторінці.
«Уже цього року близько 25% прибутку компанії мають сформувати альтернативні бізнеси. До 2030 року очікуємо, що частки прибутку від традиційного та нових напрямів зрівняються, а у 2033 році альтернативні бізнеси приноситимуть удвічі більше прибутку, ніж паливний напрям», – розповів СЕО ОККО Group.
Нагадаємо, що компанія інвестує в енергетику, аграрний сектор та виробництво біопалива. Під брендом ОККО працюють понад 400 АЗС по всій Україні, що належать концерну «Галнафтогаз» Віталія Антонова.