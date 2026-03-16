У результаті перевірки 18 нелегальних АЗС демонтували

Бюро економічної безпеки виявило на Львівщині 51 автозаправну станцію, яка працювала без ліцензії або з порушенням умов ліцензії.

Як повідомили у понеділок, 16 березня, у БЕБ Львівщини, загалом перевірили 94 автозаправні станції.

«Станом на березень 2026 року встановлено, що 33 АЗС здійснювали діяльність із чинними ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним. Водночас 51 станція працювала без необхідних ліцензій або з порушенням умов їх отримання», – йдеться в повідомленні БЕБ.

У результаті, 18 нелегальних АЗС демонтували, на 14 склали адміністративні протоколи. Ще 19 автозаправок не проводили фактичної діяльності.