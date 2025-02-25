Пенсії в березні можуть зрости трохи більше, ніж планувалося

У березні в Україні відбудеться індексація пенсій. Пенсійний фонд оприлюднив показники, що враховують для підвищення виплат пенсіонерам, пише ZN.ua.

Які показники беруть для розрахунку індексації пенсій

Основними показниками для розрахунку коефіцієнта підвищення пенсій є середня заробітна плата в Україні та рівень інфляції за минулий – 2024 – рік.

За даними ПФУ, середня зарплата в Україні торік становила 17 486,6 грн. Якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а темпи зростання середньої зарплати за 2022-24 роки – 11,05%, то, за формулою індексації, пенсії з 1 березня мають бути проіндексовані (тобто збільшені) на 11,53%.

Який коефіцієнт індексації закладений в бюджеті ПФУ

Водночас в проєкті бюджету Пенсійного фонду, що був оприлюднений в січні, ідеться про індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,10. Це означає, що заплановано зростання пенсій на 10%, що трохи менше показників за формулою індексації.

«Загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій і щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10», – ішлося в пояснювальній записці до проєкту бюджету Пенсійного фонду.

Остаточне рішення про те, на скільки будуть проіндексовані пенсії українців, має ухвалити Кабінет міністрів. Це рішення очікується до 1 березня, адже наступного місяця пенсії вже мають бути переглянуті.

У 2024 році коефіцієнт індексації становив 1,079 – пенсії підвищили на 7,9%. Індексація може проводитися з деякими обмеженнями. Так, у 2024 році уряд встановив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій – не більше 1577 грн. Мінімальне підвищення було встановлене на рівні 100 грн.

Додамо, що для індексації пенсії не потрібно писати жодних заяв чи звертатися до Пенсійного фонду. Індексація відбувається автоматично за індивідуальним принципом. Враховується також час виходу людини на пенсію.

Нагадаємо, що у 2025 році не буде зростання мінімальної зарплати та деяких соціальних виплат. На що це впливає, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Якою буде мінімальна зарплата в лютому і що від неї залежить».

Що таке індексація пенсій

Індексація пенсійних виплат – це механізм підвищення розміру пенсії від держави, що дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Іншими словами, це зростання пенсій на відсоток, на який подорожчали основні продукти харчування, комунальні послуги тощо.