Індексація пенсій в 2025 році: стало відомо, на скільки зростуть виплати
Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Серед іншого, у ньому ідеться про встановлення коефіцієнту індексації пенсій. Проєкт бюджету ПФУ оприлюднений на сайті Федерації профспілок України.
Що таке індексація пенсій
Індексація пенсійних виплат – це механізм підвищення розміру пенсії від держави, що дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.
Іншими словами, це зростання пенсій на відсоток інфляції – відсоток, на який подорожчали основні продукти харчування, комунальні послуги тощо.
Окрім інфляції, індексація також залежить від розміру середньої зарплати, з якої працюючі люди сплачують єдиний соціальний внесок. А впродовж 2024 року розмір середньої зарплати зростав від місяця до місяця.
На скільки зростуть пенсії в Україні
Згідно з проєктом бюджету Пенсійного фонду України, коефіцієнт індексації пенсій у 2025 році становитиме 1,10.
«Загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій і щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10», – ідеться в пояснювальній записці до документу.
Перерахунок проводитимуть кожному індивідуально.
Коли відбудеться індексація пенсій
Індексація пенсій в Україні відбувається щорічно у березні. В проєкті бюджету ПФУ зазначено, що індексація відбудеться 1 березня 2025 року.
Додамо, що проєкт перебуватиме на громадському обговоренні до 10 січня.