Перерахунок пенсій в Україні запланований на початок березня

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Серед іншого, у ньому ідеться про встановлення коефіцієнту індексації пенсій. Проєкт бюджету ПФУ оприлюднений на сайті Федерації профспілок України.

Що таке індексація пенсій

Індексація пенсійних виплат – це механізм підвищення розміру пенсії від держави, що дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Іншими словами, це зростання пенсій на відсоток інфляції – відсоток, на який подорожчали основні продукти харчування, комунальні послуги тощо.

Окрім інфляції, індексація також залежить від розміру середньої зарплати, з якої працюючі люди сплачують єдиний соціальний внесок. А впродовж 2024 року розмір середньої зарплати зростав від місяця до місяця.

На скільки зростуть пенсії в Україні

Згідно з проєктом бюджету Пенсійного фонду України, коефіцієнт індексації пенсій у 2025 році становитиме 1,10.

«Загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій і щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10», – ідеться в пояснювальній записці до документу.

Перерахунок проводитимуть кожному індивідуально.

Коли відбудеться індексація пенсій

Індексація пенсій в Україні відбувається щорічно у березні. В проєкті бюджету ПФУ зазначено, що індексація відбудеться 1 березня 2025 року.

Додамо, що проєкт перебуватиме на громадському обговоренні до 10 січня.