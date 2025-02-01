Розмір мінімальної зарплати впливає на соціальне життя та бізнес

Встановлена державною мінімальна заробітна плата – це гарантія, що діє по всій країні, незалежно від форми власності підприємства. Зазвичай мінімальну зарплату платять за просту некваліфіковану роботу. Розмір мінімальної зарплати суттєво впливає на економічне та соціальне життя України. Профільний сайт 7eminar розповідає, які виплати, податки тощо залежать від розміру мінімальної зарплати.

Нарахування працівникам

Відповідно до закону України «Про державний бюджет» на 2025 рік, гарантована зарплата працівника має становити не менше:

8000 грн в місячному розмірі:

48 грн в годину – при погодинній роботі.

Цей рівень державної гарантії встановлений на весь 2025 рік і змінюватися не буде.

Проте, якщо зарплата працівника менше мінімальної, працедавець має зробити йому доплату до мінімальної заробітної плати. Якщо ж працівник не виконує місячну норму праці, то йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

Також розмір мінімальної зарплати використовують для розрахунку:

граничного розміру добових при відрядженні по Україні – 800 грн (0,1 МЗП);

компенсацій за шкоду здоров’ю – страхові виплати;

розрахунку оплати додаткових вихідних днів.

Максимальна і мінімальна сума ЄСВ

Єдиний соціальний внесок в Україні прив’язаний до розміру мінімальної зарплати. Ставка ЄСВ – 22%. Сума ЄСВ, яку потрібно сплачувати щомісяця, становить:

мінімальна – 1760 грн (від МЗП 8000 грн);

максимальна – 35,2 тис. грн (від максимальної величини бази нарахування ЄСВ у 20 МЗП).

ЄСВ з мінімальної зарплати визначається лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не є особами з інвалідністю.

Обмеження при розрахунку лікарняних і декретних виплат

Сума лікарняних та декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок – 160 тис. грн (20 МЗП). Мінімальний розмір декретних в розрахунку на 1 день для основних працівниць становить 262,81 грн.

Штрафи за порушення трудового законодавства

Розміри штрафів також залежать від мінімальної зарплати, що в 2025 році становить 8000 грн. Ось деякі приклади штрафів за найманих працівників, встановлені Держпраці:

за неоформленого працівника – 80 тис. грн (10 МЗП) за кожного;

за порушення мінімальних гарантій – 16 тис. грн (дві МЗП);

порушення інших вимог законодавства – 8000 тис. грн (одна МЗП).

Раніше ZAXID.NET писав про штрафи для ФОПів у 2025 році. Більше про це читайте в матеріалі «За що і на скільки штрафуватимуть ФОПів у 2025 році: перелік і суми».

Що ще залежить від мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати враховують під час:

розрахунку суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків – 2000 грн (25% МЗП);

єдиний податок для ФОПів II групи – 1600 грн (20% МЗП);

граничний обсяг річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III групи;

розрахунку мінімального статутного капіталу компаній;

розрахунку податкової соціальної пільги;

оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;

процедури банкрутства.

Нагадаємо, хоча розмір мінімальної зарплати у 2025 році в Україні не змінюватиметься, все ж є зміни в розмірі деяких соціальних виплат. Більше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Мінімальна зарплата і соціальні виплати: що змінилося цього року».