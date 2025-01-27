Мінсоцполітики напрацювує концепт накопичувального фонду

Уряд у 2025 році розпочне технічну підготовку для впровадження накопичувальної пенсійної системи, а вже наступного року можуть розпочатися перші накопичення. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції 27 січня повідомила, що у міністерстві працюють над запровадженням ІТ-систем та розроблять економний концепт накопичувального фонду.

«Ми вже провели перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, узгоджуємо кінцеві цифри з Міністерством фінансів. Я переконана, що у межах найближчих місяців його внесуть у Верховну Раду, щоб ми запровадили всю законодавчу базу і розпочали технічну підготовку», – сказала Оксана Жолнович.

За словами міністерки, зараз триває робота над тим, щоб накопичувальна система не була економічно невигідною, адже частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати (заробітну плату фахівців). Як зазначає Жолнович, для зменшення видатків на адміністрування потрібно зробити якісні IT-сервіси й напрацювати економний та ефективний концепт накопичувального фонду.

Додамо, що накопичувальна система пенсійного забезпечення є однією з основних вимог для прийняття України в ЄС. Система передбачає те, що громадяни робитимуть щомісяця обов'язкові індивідуальні внески до державного накопичувального фонду або недержавних пенсійних фондів й після досягнення пенсійного віку зможуть отримати виплати. На цю модель можуть перейти українці, молодші ніж 55 років. Наразі в Україні діє солідарна система, коли громадяни сплачують податки в загальний бюджет, а після виходу на пенсію отримують виплати з цього бюджету.

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі «Суспільному» пояснював, що згідно з накопичувальною системою частина пенсійного податку іде в загальний бюджет, а частина – на персональний рахунок. За словами експерта, ці накопичення можна передаватися в спадок, якщо людина не дожила до пенсії.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення.