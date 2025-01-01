Із початком 2025 року в Україні запроваджується низка змін. Зокрема, з 1 січня змінились податки для ФОП та запровадили додатковий військовий збір. Зміни торкнулися й інших галузей життя.

ZAXID.NET зібрав головні нововведення, які відбулися із настанням першого новорічного дня.

***

Мінімалка та прожитковий мінімум

Цього року прожитковий мінімум та мінімальна зарплата в Україні залишається без змін – на рівні 8 тис. грн. Мінімальний прожитковий мінімум для працездатних становитиме 3028 грн. Для дітей віком до 6 років він – 2563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 грн. Прожитковий мінімум для непрацездатних становить – 2361 грн.

Через стабільну мінімалку тарифи, пенсії та субсидії залишаться на рівні 2024 року.

Соціальні виплати

Виплати залежать від суми мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму й цього року більшість із них не зміняться. Однак зміни торкнуться виплат допомоги малозабезпеченим родинам та аліментів.

Виплати малозабезпеченим родинам:

для працездатних – 60% (раніше був 55%);

для тих, хто втратив працездатність, та людей з інвалідністю – 100%;

для дітей – 145% (раніше 140%) відповідного прожиткового мінімуму.

Податки та військовий збір для ФОП

ФОП I, II і IV груп з 1 січня мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% від однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року – тобто 800 грн. Перший авансовий внесок ФОПи I, II та IV груп мають сплатити не пізніше 20 січня.

ФОП III групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходів. Тобто ідеться про 10 грн із кожної тисячі гривень, зароблених із від 1 січня 2025 року. Сплачувати військовий збір необхідно за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення кварталу. Суму сплаченого збору потрібно буде прописати у звітній декларації.

Також зростає ставка військового збору для ФОПів на загальній системі оподаткуванні і для самозайнятих осіб. Вони повинні будуть платити 5% від чистого доходу.

Крім цього, через зростання мінімальної зарплатні зростуть і річні ліміти на доходи, зокрема:

І група (167 мінімальних зарплат) – 1 336 000 грн;

II група (834 МЗП) – 6 672 000 грн;

III група (1167 МЗП) – 9 336 000 грн.

У разі перевищення річного ліміту підприємець може перейти в іншу групу платників єдиного податку або на загальну систему оподаткування. Крім цього, із суми, на яку перевищений ліміт, доведеться сплатити 15% єдиного податку.

Нагадаємо, що ФОПи на спрощеній системі оподаткування також сплачують єдиний податок, ставки якого не змінилися. Водночас із 2025 року вводиться щомісячна звітність для ФОПів за найманих працівників, якщо такі є. До цього йшлося про квартальну звітність.

Повернення сплати ЄСВ

У 2025 році скасовується добровільна плата єдиного соціального внеску (ЄСВ) ФОПами. Цей платіж з 1 січня знову буде обов’язковим для всіх. ЄСВ на місяць становить щонайменше 22% від мінімальної зарплати – 1760 грн.

За бажанням, можна платити і більшу суму – від цього залежатиме майбутня державна пенсія підприємця. Проте максимальна база для нарахування ЄСВ на місяць – це 160 тис. грн (20 мінімальних зарплат).

Надалі добровільно сплачувати ЄСВ у 2025 році можуть тільки:

пенсіонери (стаж не нараховується);

люди з інвалідністю (стаж не нараховується);

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них сплачує роботодавець (стаж нараховується).

Також не сплачувати ЄСВ можуть мобілізовані ФОПи – пенсійний стаж їм нараховуватиметься за умови виплати грошового забезпечення.

Ліквідація МСЕК

Із 1 січня В Україні повністю ліквідовано МСЕК, замість яких у кластерних і надкластерних лікарнях створять експертні комісії.

Основні зміни:

статус інвалідності буде ґрунтуватися на сучасній концепції оцінювання повсякденного функціонування людини;

спроститься шлях для пацієнта: з процесу виключено ЛКК, для певних обʼєктивних станів до оцінювання не треба чекати 120 днів лікарняного, направлення на дообстеження обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами;

встановлення обʼєктивних критеріїв направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій;

оцінювання стане більш фаховим та доступним завдяки складу команд з лікарів-практиків;

весь процес оцінювання фіксуватиметься в електронній системі, документи й дії будуть цифровізовані, система також обиратиме команди для справи відповідно до діагнозу та профілю команди;

сформують Центр оцінювання для оскарження рішень, який складатиметься з медичних фахівців з різних закладів країни.

З 1 січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, – термін повторного огляду подовжується на 6 місяців.

Виплати для ВПО

У січні деяким переселенцям будуть нараховувати субсидію на оренду житла. Право на субсидію матимуть сім'ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% доходів.

Скористатись субсидією на оренду житла зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого неокупованого регіону України. Раніше дія субсидії поширювалась лише на 9 областей. Щоб отримати таку субсидію, ВПО мають укласти договір з орендодавцем та зареєструвати його в базі Пенсійного фонду.

Для розрахунку субсидії на оренду встановлюється соціальний норматив площі найманого житла на кожного члена сімʼї – 13,65 м2, але не менше 35,22 м2 на сім'ю.

Зарплати вчителям

Із січня зарплата вчителям зросте. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати – 1000 грн після сплати податку. А з вересня 2025 року розмір допомоги становитиме 2000 грн.

Ця норма діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

Пенсії

У 2025 році пенсії також проіндексують. Зокрема в січні збільшаться виплати у тих пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70 років (+300 грн), 75 років (+456 грн) та 80 років (+570 грн). При цьому пенсія не повинна перевищувати 10340,35 грн.

З 1 січня 2025 року також збільшується тривалість трудового стажу для можливості вийти на пенсію за віком у 60 років. Тепер і для чоловіків, і для жінок ця вимога становитиме не менше 32 років трудового стажу.

Платні медичні послуги

У 2025 році державні та комунальні лікарні надаватимуть пацієнтам деякі послуги платно. Зокрема, тепер платити доведеться за:

звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається;

медичні послуги за договорами з юридичними особами;

послуги у медичних закладах сектору безпеки і оборони, якщо пацієнти не належать до визначених категорій;

послуги за місцем проживання, якщо звернення спричинене бажанням пацієнта, а не медичним станом;

можливість самостійно обрати лікаря у стаціонарі;

перебування у палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу.

Без направлення пацієнти і надалі зможуть отримувати первинну та екстрену допомогу, а також звертатися до гінекологів, психіатрів, наркологів, педіатрів, стоматологів, фтизіатрів (лікарів, що займаються діагностикою та лікуванням туберкульозу). Також до цього переліку включені лікарі, у яких пацієнти спостерігаються через хронічні захворювання.

Медичні заклади самостійно визначатимуть вартість своїх послуг. Їх можна буде оплатити через рахунки лікарні.