Якщо платити внески з мінімальної зарплати, то й пенсія буде менше трьох тисяч гривень

Середня зарплата в Україні в 2025 році становить 20,3 тис. грн, а середня пенсія – 6,4 тис. грн. Сайт Oboz.ua підрахував, якою може бути пенсія в українців, які зараз заробляють менше або більше середньої зарплати.

Стаж і середня зарплата

Система нарахування пенсій в Україні сьогодні побудована так, що людина з 35 роками стажу та середньою зарплатою, що на сьогодні, за даними Пенсійного фонду, становить 20,3 тис. грн, при виході на пенсію отримуватиме виплати менші за середню пенсію – 5,26 тис. грн.

Якщо ж внески сплачуються з мінімальної зарплати (8 тис. грн в 2025 році), то в майбутньому людина може розраховувати на державну пенсію в розмірі лише 2,36 тис. грн.

Щоб пенсія після 35 років стажу становила хоча б 10 тис. грн, потрібно сплачувати внески в ПФУ із зарплати 38,3 тис. грн.

Виходячи із зарплати, людина на пенсії зі стажем 35 років може отримувати такі виплати:

пенсія 11 тис. грн – зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн;

12 тис. грн – зарплата на рівні 46 тис. грн;

13 тис. грн – зарплата на рівні 49,9 тис. грн;

14 тис. грн – зарплата на рівні 53,79 тис. грн;

15 тис. грн – зарплата на рівні 57,65 тис. грн.

Як нараховується пенсія в Україні

Пенсія українців залежить від трьох показників:

стажу;

розміру власної зарплати;

розміру середньої зарплати по країні.

Під час розрахунку виплати співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.

За даними ПФУ, середня пенсія в Україні становить 6410,1 грн. Водночас більшість пенсіонерів мають значно менші виплати: