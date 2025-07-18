Якою буде ваша пенсія від держави з огляду на нинішню зарплату: розрахунок
Середня зарплата в Україні в 2025 році становить 20,3 тис. грн, а середня пенсія – 6,4 тис. грн. Сайт Oboz.ua підрахував, якою може бути пенсія в українців, які зараз заробляють менше або більше середньої зарплати.
Стаж і середня зарплата
Система нарахування пенсій в Україні сьогодні побудована так, що людина з 35 роками стажу та середньою зарплатою, що на сьогодні, за даними Пенсійного фонду, становить 20,3 тис. грн, при виході на пенсію отримуватиме виплати менші за середню пенсію – 5,26 тис. грн.
Якщо ж внески сплачуються з мінімальної зарплати (8 тис. грн в 2025 році), то в майбутньому людина може розраховувати на державну пенсію в розмірі лише 2,36 тис. грн.
Щоб пенсія після 35 років стажу становила хоча б 10 тис. грн, потрібно сплачувати внески в ПФУ із зарплати 38,3 тис. грн.
Виходячи із зарплати, людина на пенсії зі стажем 35 років може отримувати такі виплати:
пенсія 11 тис. грн – зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн;
12 тис. грн – зарплата на рівні 46 тис. грн;
13 тис. грн – зарплата на рівні 49,9 тис. грн;
14 тис. грн – зарплата на рівні 53,79 тис. грн;
15 тис. грн – зарплата на рівні 57,65 тис. грн.
Як нараховується пенсія в Україні
Пенсія українців залежить від трьох показників:
стажу;
розміру власної зарплати;
розміру середньої зарплати по країні.
Під час розрахунку виплати співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.
За даними ПФУ, середня пенсія в Україні становить 6410,1 грн. Водночас більшість пенсіонерів мають значно менші виплати:
пенсію до 4 тис. грн отримують 3,62 млн людей (35,3% від загальної кількості пенсіонерів);
до 5 тис. грн – 5,72 млн людей (55,8% від загальної кількості пенсіонерів).