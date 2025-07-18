Звертатися за переглядом суми пенсійних виплат можна впродовж усього року

У 2025 році відбулося дві хвилі перерахунку пенсій. Обидва рази пенсії перераховували автоматично. Проте деякі пенсіонери, яким автоматично не перерахували пенсію, можуть звернутися в ПФУ для перегляду виплат. Про кого йдеться, пише сайт The Page.

Кому вже перерахували пенсію

Перша хвиля збільшення пенсій в 2025 році відбулася 1 березня. Тоді пройшла щорічна індексація, яка стосувалися більшості пенсіонерів в Україні.

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, які відповідали таким вимогам станом на 1 березня 2025 року:

мали щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії;

минуло два роки з моменту призначення чи попереднього перерахунку, навіть якщо стажу менше ніж 24 місяці.

Хто має звернутися в ПФУ за перерахунком самостійно

Деяким пенсіонерам, які продовжують працювати, потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду за перерахунком виплат. Це стосується тих, хто працював і набув необхідний стаж вже після 1 березня 2025 року. У цьому випадку обов’язково потрібно особисто подати заяву до Пенсійного фонду.

Винятком є пенсіонери, яким пенсію призначили за вислугу років за законом №1788-ХІІ і ті, хто ще не досягнув 60-річного віку. Для цих категорій пенсіонерів перерахунок пенсій в 2025 році не передбачений.